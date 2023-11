Fofo Márquez se prepara para subir al ring contra ValdaK Ruso en Viral Fihght 2023

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico influencer, Fofo Márquez se prepara para enfrentar a VladK Ruso en el Viral Fight 2023, pero se encuentra tan seguro de que puede ganar que incluso ya está lanzando amenazas a su rival para que se prepare ya que advierte que le va a dar hasta para llevar, así que le recomendó hacer mucho cardio para que le aguante los rounds.

Desde el pasado viernes 3 de noviembre, Viral Fight anunció la pelea del famoso 'Niño Rico de TikTok' y VladK Ruso como parte de la cartelera de la primera pelea estelar que tendrán, por lo que el joven empresario de 25 años no ha dejado de hacer promoción de su participación y se ha entrenado desde hace algunos meses para hacer un buen papel en el cuadrilátero.

No obstante, debido a la gran cantidad de detractores que ha ganado Fofo, ahora muchos tienen la fe puesta sobre su rival, pues esperan que lo mande a la lona y se deje de fanfarronerías, pero fiel a su estilo ha mostrado que le tienen sin cuidado los comentarios negativos que le puedan lanzar y se dice listo para cerrar bocas, en especial la del ruso, por quien asegura tener lastima.

Fue en su cuenta de Instagram, donde el joven petrolero le lanzó una fuerte advertencia a su colega: "Ruso la verdad es que me das un poco de lástima, y entonces por eso te voy a decir qué es lo que debes de hacer, échale al cardio bro, porque yo ya te llevó ahí una ventajita mi rey, no quiero que te me canses".

Fofo Márquez lanza advertencia a VladK Ruso | Instagram @mr.fofomqz

CIic para ver el video

Pero VladK no se quedó callado y le dijo que le va a dar unos buenos golpes en su próxima pelea: "Te voy a partir toda tu m…dre, te llegaste a meter con tu peor pesadilla", comentó el creador de contenido que no piensa dejarse intimidar e incluso hizo una piñata inspirada en Márquez, la cual agarró a palazos para que vea lo que le espera, por lo que se espera que al menos diviertan al público con su encuentro.

En vez de estar haciendo manualidades, dedicándome tiempo para agarrar números, hacerme una piñata, deberías ponerte a entrenar, ya sé que todos ustedes quieren fama, yo en el momento en que quiera, regreso a las polémicas, y en el momento que yo quiera me retiro", comentó Fofo.

Además, el multimillonario le recordó a su rival que él es empresario y que no vive de la polémica, por lo que estaría haciendo esto por gusto y no por necesidad de monetizar, así que espera que esté a la altura el próximo 2 de diciembre, fecha en que se realizará la pelea.

Fuente: Tribuna