Frida Muñoz, esposa de Julio César Chávez Jr. admite que llamó al 911 por esta razón

Ciudad de México.- Frida Muñoz, la esposa de Julio César Chávez Jr. decidió romper el silencio tras el escándalo que se generó, luego de que el sitió TMZ Sports difundiera que el boxeador de 37 años había sido ingresado de emergencia a un hospital psiquiátrico de Estados Unidos por una sobredosis de pastillas, lo cual encendió las alarmas alrededor de su estado de salud.

Dicha publicación indicó que esto se habría suscitado el pasado 24 de octubre y que Frida supuestamente fue la encargada de alertar al 911 de que su marido habría ingerido decenas de pastillas para bajar de peso, lo cual salió a desmentir el propio Chávez Jr., pues ante el escándalo publicó un video para mostrar que no se encontraba hospitalizado.

Muñoz fue abordada por la reportera Nelssie Carrillo, quien le preguntó acerca de la situación actual del pugilista, a lo que respondió: Bien, él está en la casa, es mentira que está en un hospital psiquiátrico, no es verdad eso, pero a la vez reconoció que efectivamente tuvo una llamada al número de emergencia hace algunos días, aunque no por la razón que han comentado.

Pues sí, siempre temo por su seguridad, pero no es así como lo publicaron en TMZ, eso pasó hace dos semanas, no hoy ni ayer".

La esposa del boxeador destacó que posiblemente vendieron la información, aunque desconoce quién puede beneficiarse de una situación así, pero deja claro que son mentira los rumores acerca de una posible recaída en las adicciones y por ahora prefiere mantenerse alejada de cualquier tipo de polémica ya que se ha refugiado en la religión para hacer frente a esa situación que desde hace años han tratado de solucionar.

Julio César Chávez Jr. no ha recaído en adicciones de acuerdo a su familia | Imagen especial

Vengo de un momento muy tranquilo y no esperaba que me estuvieras esperando. Recibí muchos mensajes, principalmente que no debo permanecer en tristeza ni depresión", dijo a la reportera.