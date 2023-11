Hell & Heaven 2023 concluye con cancelaciones de bandas, retrasos y mala logística

Comparta este artículo

Toluca, Estado de México.- El festival Hell & Heaven 2023 concluyó rodeado de críticas y polémicas gracias a la organización del evento musical, pero principalmente por la cancelación de las bandas que argumentaron desde problemas de logística fuera de su alcance, hasta la falta de pagos correspondientes. La fallas se presentaron desde los primeros momentos ya que el acceso al festival se atrasó por lo menos 2 horas.

Durante ese lapso de tiempo algunas bandas tenían programado su horario para tocar. Tanta fue la gente y la desesperación que se reportó un 'portazo' en la entrada del Hell and Heaven, es decir, la turba derribó un portón de metal y se introdujo a la fuerza. Para el primer y caótico día de actividades, Slipkot y Helloween tuvieron la difícil tarea de sacar adelante el festival y según los fans no decepcionaron.

Pero para el tercer día la responsabilidad recayó en los hombros de A Day To Remember, y la banda estelar Muse, quienes, además tenían que convencer al público metalero que criticó su inclusión en el cartel. Sin embargo, ese mismo día Guns N' Roses se presentó con casi 1 hora de retraso, lo que provocó que el publico se molestara e iniciara chiflidos y gritos, pero por fortuna no pasó a mayores.

Un hecho que desató fuertes críticas de parte de aquellos que ya tenían sus entradas fue que presuntamente comenzaron a regalar boletos y los códigos de acceso especiales comenzaron a difundirse en redes sociales. Esto ocasionó críticas por aquellos que pagaron hasta los 11 mil 290 pesos por lugares VIP. Otro asunto fue que el recinto no tenía baños suficientes, lo que provocó que hileras de personas utilizaran las bardas del evento como sanitarios.

Cancelación de bandas

Las cancelaciones de bandas comenzaron meses antes del inicio del festival, pero a lo largo del mismo (del 3 a 5 de noviembre) más agrupaciones comenzaron a anunciar que no participarían debido a errores logísticos, incumplimientos de contrato o simplemente no tocaron sin dar razones públicamente. Reportes apuntan a que 31 grupos en total cancelaron su participación en el Hell and Heaven 2023, entre ellos se enecuentran:

III Niño, Metal Church, GWAR, Semper Acerbus, Voltax, Sacrilego, Legión, Element Eighty, Tiger Army, Luzbel, Hocico, Images Of Eden, Anima Tempo, Espécimen, Strike Master, Ill Niño, Coal Chamber, Front Line Assembly, Hanabie, Here Come the Kraken, Angra, Emperor, GBH, 1914, Accused, Fortress Of Empyrean, Masacre 68, My Dying Bride, Mudvayne, Stabbing, Cenotaph y Lockjaw y 1914, entre otros más.

Fuente: Tribuna