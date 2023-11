Kimberly Flores manda mensaje a sus detractores por su faceta de cantante grupera

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Kimberly Flores ha estado envuelta en polémica desde que decidió casarse con Edwin Luna, quien venía de un reciente divorcio e incluso se le ha señalado de haber sido la tercera en discordia, razón por la que se hizo acreedora a un gran número de detractores, a pesar de que en varias ocasiones ha salido a explicar que nunca le quitó el marido a nadie.

Ahora, lo que ha dado mucho de qué hablar es que decidió incursionar en la música, algo que ya había intentado hace unos años cuando lanzó algunas canciones de género urbano con las que no tuvo gran éxito, pero ahora decidió apoyarse en su esposo y junto a La Trakalosa de Monterrey grabó un dueto que lleva por nombre La Persona Correcta.

Este tema es un himno al amor, pues a través de la letra describen lo maravilloso y agradecidos que están de haberse conocido, asegurando que a pesar de los tropiezos y errores que han cometido nadie los va a poder separar, pero hay quienes no están contentos con la faceta musical de la guatemalteca e incluso consideran que va arruinar la carrera de Luna.

Desde la promoción del material la pareja fue severamente tundida en redes sociales, pues fanáticos de La Trakalosa se indignaron de que las cuentas oficiales de la banda les cambiaron la imagen para poner una foto en la que sólo aparecen ellos como parte del video musical y otra de las razones es que dicen que Kim simplemente no tiene el don de cantar, así que le han pedido que mejor se dedique a otras cosas.

Kimberly Flores responde a sus críticos

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, donde la famosa infuencer posó con un espectacular 'look' en el que resalta su sombrero y dejó un contundente mensaje en el que señala que no se debe dejar de hacer lo que uno quiere por temor a las críticas, pues muchas veces la gente puede hablar desde la envidia, por lo que ella estaría haciendo lo propio.

Hazlo si te da miedo, hazlo con miedo, pero no te quedes ahí con las ganas de intentarlo y si te critican es porque lo estás haciendo bien", fue la frase con la que acompañó su publicación.

Tal como era de esperarse, las palabras de Kimberly Flores dividieron opiniones, pues mientras unos la apoyaron a que se atreva a cumplir sus sueño, también hubo quienes se mantuvieron firmes en que lo suyo no es cantar: "Pues no sé a qué te refieras con hacerlo bien, porque cantar no lo haces bien", "Ya ven como lo suyo no es la cantada, es andar de exhibicionista", "Será que es la siguiente diva de la banda", "No te equivoques con el don de cantar y tus berridos", "Lo dice porque sabe que la van a criticar", fueron algunos de los comentarios que recibió.

