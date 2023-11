Lizbeth Rodríguez, dolida, reacciona a la separación de Celia Lora tras negar su relación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tan famosa presentadora y polémica creadora de contenido, Lizbeth Rodríguez, recientemente a través de sus redes sociales ha decidido romper el silencio alrededor de todos los comentarios que ha recibido a raíz de que su presunta pareja, la guapa influencer y participante de realitys shows, Celia Lora, afirmara que está soltera y negara su relación amorosa después de que ella la gritara a los cuatro vientos muy orgullosa y feliz, demostrando que sí quedó dolida con sus declaraciones y su aparente separación.

Como se sabe, la expresentadora del programa Exponiendo Infieles, desató por varios años que tenía un romance con Celia, debido a su cercana relación de amigas, su colaboración para páginas de contenido exclusivo para adultos, y una publicación en la que llamó suegro al famoso cantante, Alex Lora, padre de la influencer, pero, pese a todas estas aparentes pruebas que comprobarían que estarían en una relación sentimental desde hace varios años, ninguna de las dos involucradas había salido a hablar al respecto hasta hace poco.

Esto pues, cuando en Venga la Alegría se encontraron con Rodríguez y le cuestionaron directamente de este noviazgo, la exintegrante de Badabum no lo calló más y gritó a los cuatro vientos que estaba enamorada Lora y que ella le correspondía de la misma manera, por lo que al fin dijo que sí eran pareja, aclarando que no iban por ahí diciendo miren somos novias, pero sí afirmó que estaban en juntas de manera exclusiva, sin embargo, unos días después, Celia salió para afirmar que era mentira, declarando que: "Este chiste de Lizbeth llegó muy lejos, tenía que decir que no es cierto, la conozco hace 4 años es mi amiga, la quiero mucho. No crean todo lo que dicen".

Esta negativa por parte de la exintegrante de Acapulco Shore, que además agregó que por el momento está soltera y no tiene nada que ver con nadie, en redes sociales se abalanzaron en contra de Lizbeth, la cual después de un par de días decidió salir a romper el silencio de la situación, y a través de su cuenta de Instagram, compartió en sus historias unos videos en los que aparece cantando el tema de La Llorona junto al emoji de un payaso, que es como da a entender que quedó cómo uno después de haber expresado su sincero amor.

Pero eso no fue todo, pues después de su divertida manera de sacar un poco de su dolor, Lizbeth quiso dejar en claro de una manera seria que no le guarda ningún tipo de rencor a Lora por sus declaraciones y que iba a estar bien en un punto, señalando que: "Me cuesta hablar mal de gente que quiero y que quise, me queda claro que la vida es muy sabia. Afortunadamente siempre se han salido de mi vida solas las personas que no necesito", además de agregar a todas esas personas que no han parado de hablar que: "entonces relájense un chin...".

Lizbeth habla de Celia. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui