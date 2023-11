Los guionistas de la temporada 5 de 'Stranger Things' revelan la escena inicial; mira como será

Comparta este artículo

Estados Unidos.- ¡Los fanáticos de Stranger Things tienen razones para emocionarse! Aunque el elenco no pudo unirse a la celebración anual del Día de Stranger Things debido a la lucha en curso entre SAG-AFTRA y la AMPTP, los guionistas y el equipo de Netflix han compartido algunas emocionantes revelaciones sobre el futuro de la serie.

Desde las primeras imágenes de The First Shadow hasta el regreso del DLC de Dead by Daylight, los fanáticos de Stranger Things tienen mucho de qué entusiasmarse hoy. Sin embargo, una de las revelaciones más esperadas del día ha llegado con las primeras líneas del guión del primer episodio de la temporada final. El guión presenta la siguiente escena inicial:

OSCURIDAD El sonido de VIENTO FRÍO. ÁRBOLES QUEJUMBROSOS. Y... LA VOZ DE UN NIÑO. Cantando una canción conocida:

Esta breve muestra del guión no revela detalles específicos de la trama ni de qué personajes participan en la escena. Sin embargo, brinda a la audiencia un emocionante vistazo a lo que les depara en la quinta temporada de Stranger Things. La inclusión de la "voz de un niño" cantando una canción conocida deja margen para la especulación. ¿Quién es ese niño? ¿Se trata de Will o Max en un flashback, o quizás un nuevo personaje que se suma a la historia?

Crédito: Netflix

Los fanáticos de Stranger Things están acostumbrados a las misteriosas pistas iniciales de cada temporada, y la elección de la "canción familiar" puede tener implicaciones significativas en la trama. En temporadas anteriores, hemos visto cómo canciones como Should I Stay or Should I Go? de The Clash se entrelazan con la historia de Will, o cómo la emotiva Running Up That Hill de Kate Bush ha dejado una impresión duradera en los fanáticos como banda sonora de escenas memorables.

Aunque la fecha de lanzamiento de la quinta y última temporada de Stranger Things aún no se ha anunciado, se espera que los fans reciban un emocionante cierre. Los creadores de la serie, Matt y Ross Duffer, han compartido que esta temporada final constará de ocho episodios, incluyendo un épico final de 2.5 horas. El título del episodio revelado, Chapter One: The Crawl, ha generado gran expectación desde su presentación en el Día de Stranger Things en 2022.

El director Shawn Levy ya ha adelantado que la temporada final será "épica y muy emotiva". Los fanáticos de la serie pueden esperar que la última entrega de Stranger Things esté llena de giros emocionantes, aventuras sobrenaturales y el inconfundible encanto de los personajes a los que han llegado a querer.

Mientras esperamos ansiosamente más noticias sobre la temporada 5 de Stranger Things, los fans pueden volver a disfrutar de las temporadas 1 a 4 de la serie en Netflix. La exitosa serie ha conquistado a audiencias de todo el mundo con su combinación de nostalgia de los años 80, misterio y emoción, y su quinta temporada promete ser un emocionante viaje final en el mundo de Hawkins, Indiana.

Fuente: Puro Show