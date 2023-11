Lucha por vivir: Tras diagnóstico de cáncer, actriz de Televisa pierde ahorros y rompe en llanto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida actriz de telenovelas, quien se volvió famosa en Televisa y que tiene tiempo sin conseguir trabajo debido a sus enfermedades, dejó sin palabras a sus seguidores ya que rompió en llanto ante las cámaras de diversos reporteros mientras hablaba de su dura lucha contra el cáncer de colon. Se trata de la también comediante Rosita Pelayo, quien además de sus problemas de salud, también se enfrenta a una severa crisis financiera.

La intérprete mexicana, quien llegó a la televisora de San Ángel con el programa Cachún cachún ra ra!, apareció en un evento público la tarde de ayer lunes 6 de noviembre y confesó que ya había tomado su primera radioterapia para tratar de erradicar la mencionada enfermedad: "De los nervios no podía dormir, está muy padre el lugar a donde me mandó la ANDA", confesó y dijo que no sintió nada durante el procedimiento.

Rosita, quien además se encuentra en silla de ruedas desde hace algunos años por una enfermedad degenerativa, compartió que tiene tres tumores en el colon que no pueden ser extirpados y solo se luchará contra ellos a través de medicamento: "Nadie se imagina que puede tener cáncer, son cinco semanas de radioterapias de lunes a viernes y las quimios no sé cuántas veces me las vaya a dar la doctora", declaró la histrionisa mexicana.

Antes y después de Rosita Pelayo

Muy conmovida y con un nudo en la garganta, Pelayo comentó que actualmente está sobreviviendo gracias a la caridad de sus amigos y seguidores: "La verdad es que sí se los digo, es muy difícil cuando te quedas sin nada, sin dinero, sin trabajo, sin nada, afortunadamente tengo mi casa... mucha gente me ha depositado dinero, la verdad es que muchísimas gracias a todos, de corazón se los digo", declaró entre lágrimas.

Asimismo, la actriz de las novelas Carita de ángel, Salomé, La fea más bella, Sortilegio y Las amazonas precisó que prefiere mantenerse de buen ánimo porque esta actitud la ayuda a enfrentar su enfermedad con más valentía. Finalmente, Rosita Pelayo también admitió que tiene días malos tanto físicamente como mentalmente: "Me siento un poquito mal, no he tenido la concentración para estudiar mi libreto".

Fuente: Tribuna y YouTube Edén Dorantes