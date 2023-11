Matthew Perry salvó 'Friends': Afirman que se negó a grabar escena de infidelidad a 'Mónica'

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Todo parece indicar que el famoso y querido actor estadounidense, Matthew Perry, hizo más que ser solo uno de los protagonistas de Friends, pues recientemente han afirmado que él salvó la serie del fracaso en sus últimas temporadas, debido a que una actriz invitada confesó que él se negó a grabar una escena, en la cual su personaje le tenía que ser infiel a 'Mónica Geller', interpretada por Courtney Cox, cuando aún eran prometidos, señalando que de haberlo aceptado el programa habría ido en declive.

Desde el pasado sábado 28 de octubre, a raíz de que se anunciara el devastador deceso del actor que dio vida por 10 años al personaje de 'Chandler Bing', que se casó con 'Mónica', en la tan afamada serie de Warner Bross, no ha parado de dar de que hablar, especialmente sobre su gran talento para la comedia, su "brillante visión" en los proyectos que actuó y produjo a lo largo de sus más de tres décadas siendo de las celebridades más reconocidas del mundo del espectáculo, y más recientemente de la "influencia que llegó a ejercer en los guionistas de Friends".

Esto pues, él mismo en su libro autobiográfico, que se titula, Amigos, Amantes y Aquello Tan Terrible, habló sobre su experiencia en la exitosa sitcom de comedia que lo catapultó a la fama junto al resto de los otros cinco participantes, entre ellos Cox, revelando temas como que había un chiste sobre la presunta homosexualidad de 'Chandler', en la que iba a un bar gay porque preparaban un sándwich que se volvió el favorito del personaje desde el primer momento, afirmando que él mismo rechazó esa idea y ayudó a reescribir varios de los chistes de esa índole, pues sentía que eso sería demasiado ofensivo en vez de divertido.

Y ahora, la reconocida actriz, Lisa Cash, en una reciente entrevista con el portal de noticias TMZ, al hablar sobre su participación en el programa, confesó que los escritores crearon una escena en la que 'Bing' le era infiel a 'Mónica en su viaje a Las Vegas, señalando que al final no se hizo, debido a que Perry logró que se reescribiera el libreto de ese episodio, pues "no se sentía cómodo", señalando que: "Ya lo habíamos ensayado, y el día antes de grabarlo delante del público, me dijeron que Perry les había dicho a los guionistas que el público no le perdonaría a Chandler haber engañador a Monica!.

Ante este hecho, Lisa reconoció que: "Probablemente tenía razón, porque esa escena habría cambiado irremediablemente el curso de la serie", señalando que el haber evitado esta tan desafortunada situación salvó el resto de las temporadas, puesto que 'Mondler', era de los ships más queridos de toda la serie y fueron la pareja más sólida, concluyendo con que: "Quizá esa escena habría funcionado con 'Rachel', personificada por Jennifer Aniston, y 'Ross', por David Schwimmer, con todo eso de que se habían tomado un descanso. Pero 'Chandler' y 'Mónica' no se habían tomado ningún descanso. Creo que fue una decisión muy inteligente por su parte".

