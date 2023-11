"Me vale mad...": Bárbara de Regil explota en 'Hoy' tras confundir Halloween y Día de Muertos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante los últimos días el nombre de Bárbara de Regil no ha dejado de ser tendencia en redes sociales y medios de comunicación debido al error que cometió por no saber diferenciar el Día de Muertos y Halloween. Luego de todas las críticas, la actriz mexicana rompió el silencio a través de una entrevista con diversos medios donde aseguró que ya no le afecta ser blanco de burlas pues está acostumbrada a la controversia.

La popular exactriz de TV Azteca estuvo en la presentación de su nueva serie Pacto de sangre y ante las cámaras del programa Hoy envió un recadito a sus haters: "Me vale madr... me vale madr...". Posteriormente, la estrella de novelas como Amor Cautivo, Secretos de familia y Así en el barrio confesó sentirse orgullosa de ser popular en diferentes plataformas donde sus respuestas provocan todo tipo de burlas.

Soy la reina de redes, soy la reina de todo, buenas tardes", manifestó De Regil entre risas a los reporteros que la cuestionaron sobre la polémica.

Posteriormente, la madre de la influencer Mar de Regil compartió que ya tiene una coraza tras el más reciente desliz que cometió al ser cuestionada para elegir entre la festividad de Día de muertos y Halloween, y ella manifestó su gusto por la segunda, a pesar de ser una tradición extranjera, además de dudar sobre la diferencia entre una y otra: "Me quedé cuatro segundos pensando y después dije: ‘claro’, entendí y dije ‘Halloween’ y contesté, pero todo el mundo se quedó con mis segundos de ‘¿cuál es la diferencia?'".

Bárbara admitió que estas declaraciones las hizo sin pensarlo y por ello cometió el error: "Lo que pasa es que yo pienso y hablo, en vez de pensarlo y parecer que estoy así, meditando, no, yo lo digo, igual contesté, pero la gente es (dice) 'jaja que tonta', o sea lo que pasa es que pensé en voz alta, pero no importa, a mí lo que me importa es tener salud…", dijo la esposa del abogado Fernando Schoenwald.

Y antes de retirarse de los micrófonos, De Regil aprovechó para mandar buenos deseos a quienes la siguen en sus redes e incluso hasta a sus haters que se encargan de hacerla tendencia cada vez que comete un error: "Lo tomo con humor, con buena onda, con alegría, lo tomo como es la vida... No soy político y no me importa, yo lo que quiero es que la gente esté bien, tengan salud, amor y vida", remató la también chica fitness.

