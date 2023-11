Neymar Jr sufre asalto en su hogar y casi secuestran a su hija, Mavie; ya hay un detenido

Comparta este artículo

Cotia, Brasil.- Recientemente el mundo entero acaba de quedar impactado, pues el reconocido y famoso futbolista, Neymar Jr., hace poco fue víctima de la delincuencia en su país, dado a que se informó que sufrió un asalto dentro de su propio hogar por parte de varios hombres, los cuales casi secuestran a su hija menor, la dulce Mavie, que tuvo al lado de la famosa y guapo modelo, Bruna Biancardi, quienes están a salvo por fortuna, y se ha reportado que ya hay un detenido de este atroz intento de privación de la libertad y robo.

La mañana de este martes 7 de noviembre, ha salido a la luz que durante la madrugada de este mismo día, mientras que los padres de Bruna estaban en la casa del futbolista brasileño en Cotia, Brasil, varios hombres entraron a la fuerza a la vivienda para robar dinero, objetos de valor y aparentemente privar de la libertad a la pequeña hija de la pareja, la cual no se encontraba en la casa en el momento de los hechos. Los suegros de Neymar actualmente se ha dicho que se encuentran perfectamente bien y sin lesiones evidentes.

Según lo relatado por los padres de Bruna, ellos estaban en la casa al momento de los hechos y que todo pasó muy rápido, pues de la nada el grupo de delincuentes los estaban atando para poder inmovilizarlos y ellos comenzar con robo de los objetos de mucho valor que iban encontrando, tales como joyas, bolsos y demás. Pero, según los reportes policiales, se tiene la sospecha que el verdadero motivo para invadir la propiedad del futbolista en realidad era para tratar de secuestrar a la recién nacida junto a su madre, Bruna.

Neymar, Mavie y Bruna.

De igual forma, se ha reportado que fueron los propios vecinos de la zona quienes llamaron a la Policía local, debido a que notaron movimientos extraños a través de las ventanas, por lo que las autoridades se apresuraron, rodearon la casa y por fortuna consiguieron atrapar a uno de los delincuentes, mientras que el resto de la banda huyó con bolsas de diseñador, joyas y dinero que encontraron. Hasta el momento no han reportado el nombre del asaltante, ni hay un reporte oficial sobre cómo entraron a la vivienda, pero se especula que fue uno de los residentes del condominio que dejó entrar a todos.

Cabe mencionar que hasta el momento Neymar y Bruna no han salido para pronunciarse con respecto a este terrible hecho en su hogar, pero se espera que muy pronto cualquiera de los dos o ambos lancen un comunicado para hablar de la situación, y aclaren todo lo informado con anterioridad, además de hablar sobre el estado de su pequeña hija, que tiene a todos preocupados y con la incógnita de si estuvo o no con sus abuelos en esos momentos, puesto que la pareja no ha compartido.

Neymar Jr con sus dos hijos.

