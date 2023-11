"Por hocicona": Juan José Origel hunde a Shanik Berman y la corre de programa de Televisa

Ciudad de México.- De nueva cuenta el periodista Juan José Origel se encuentra protagonizando un fuerte escándalo en el mundo del entretenimiento debido a que en la reciente transmisión de su programa Con Permiso estalló en contra de su colega y amiga, Shanik Berman. Ante las cámaras de Televisa, el presentador le advirtió a la guapa mujer rubia que nunca volvería a trabajar con ella porque se enteró que lo había traicionado.

El originario de León, Guanajuato, aprovechó su espacio especializado en espectáculos, donde también participa Martha Figueroa, para señalar que se había enterado de algunas traiciones en días recientes: "Que se enojen... a mí me tienen hasta acá, mira hasta acá, como dice Carmen Armendáriz hasta acá (zona íntima) me tienen de todo lo que han hablado de mí, pero miren... ", dijo haciendo una señal obscena.

El staff de Con Permiso y la propia Martha quedaron impactados con las fuertes declaraciones que hizo, por lo que el mismo expresentador de Ventaneando aclaró qué estaba sucediendo: "Gente (hablando de mí), hasta en León, en el periódico donde yo trabajé, una que no sé ni quién es, una de esas periodicuchas habló también", dijo Origel visiblemente molesto para luego empezar a arremeter con Shanik.

Viendo fijamente a la cámara, Juan José advirtió a la comunicadora de origen checoslovaco que con él tenía las puertas cerradas para siempre: "Shanik, aquí no te vuelves a aplastar (a sentar) nunca por andar hablando de mí", expresó y sin dudarlo subió un poco más de tono: "Por hocicona". Sin permitirle a Pepillo que diera contexto de sus comentarios, Figueroa lo interrumpió para decirle un contundente "te lo dije".

Y es que al parecer, la conductora del programa Hoy ya le había advertido a Origel que Shanik no era de fiar: "Odio decir te lo dije, salud por el te lo dije". El conductor continuó lanzando amenazas a la mujer rubia, quien no ha respondido a estos ataques: "Dejen que venga, y toda la gente que habló de mí, son puras mentiras". Finalmente, Pepillo dio a entender que la polémica surgió luego de que él declarara en una entrevista con Matilde Obregón que estaba enamorado de una persona 46 años menor, lo que desató un sinfín de comentarios.

Si no me enamoré cuando tenía edad, menor ahora pend..., eso es por la gente que escribió, de verdad ya me tienen hasta los ...", declaró Juan José y luego comenzó a reírse.