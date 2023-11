¿Quién es Imelda Tuñón? La consuegra de Maribel Guardia que inventó el chisme de su divorcio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Maribel Guardia enfrenta momentos complicados por la muerte de su hijo Julián Figueroa, quien perdió la vida de manera repentina a causa de un infarto agudo al miocardio y en medio de su duelo ha tenido que lidiar con los ataques de su consuegra, quien se hizo viral hace unos días por los comentarios desafortunados que lanzó en su contra, es por eso que aquí te contamos más detalles de quién es.

Al parecer la mamá de la viuda del joven cantante no soportó la felicidad de la actriz al verlos celebrar el 'Día de Muertos' juntos, pues arremetió en su contra exigiéndole que deje de obsesionarse con el menor y que se vaya a buscar a su hijo al más allá, deseándole de alguna forma la muerte, palabras que fueron sumamente criticadas,

Que se vaya sola la comadre. A él más allá o donde le dé su gana a reencontrarse con su hijito, pero a José Julián no se lo lleva. Suéltale la mano a mi gordo, vete tu sola bella", escribió la señora Tuñón.

¿Quién es Imelda Tuñón Jáuregui, la consuegra de Maribel Guardia que le hizo hirientes comentarios?

Imelda Tuñón Jáuregui, es la madre de Imelda Garza Tuñón, nuera de Maribel Guardia. Sin embargo, debido a que no es figura pública es poca la información que se tiene de su persona salvo que vive en Monterrey, Nuevo León, al igual que otros familiares de la joven cantante que prefirió quedarse en la CDMX antes de regresar a vivir con ella.

La realidad es que Ime tiene una relación fracturada con su progenitora, pues después de todo el escándalo que armó con sus innecesarios comentarios, la joven escribió en sus redes sociales que no puede controlar lo que hace y dejó en claro que desde hace algún tiempo no llevan una buena relación.

También, se destapó que fue ella la que se encargó de difundir el rumor de que Maribel se encontraba en una crisis matrimonial y que pronto podría divorciarse de Marco Chacón, lo cual desmintió la actriz de Lagunilla Mi Barrio, además de que tuvo que dar a conocer que su consuegra tiene problemas de alcoholismo y justo sus reacciones serían consecuencia de la situación que enfrenta y hasta ahora no ha salido a dar ninguna otra declaración que desmienta su condición, aunque no se descarta que siga dando de qué hablar ya que advirtió ser una persona frontal que no se guarda nada.

