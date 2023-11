¿Se casó con Irina Baeva? Gabriel Soto confirma si ya hubo boda con la actriz de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y reconocido galán de novelas de origen mexicano, Gabriel Soto, después de verse envuelto entre tantos rumores y acaparar titulares por supuestamente mantener en secreto su unión matrimonial con la famosa y muy polémica actriz rusa, Irina Baeva, recientemente acaba de brindar una entrevista en la que ha confirmado si es verdad que en este 2023 ya tuvo su boda con la estrella de Televisa, despejando de una vez por todas si es que se casó en secreto después de más de cinco años de relación sentimental y tres años estando comprometidos.

Como se sabe, el pasado 25 de octubre, Soto celebró el cumpleaños de Baeva a través de un post de Instagram, en el que compartió una fotografía de la rusa con el mensaje: "Deseo que este retorno solar sea saludable sobre todo con muchas bendiciones y abundancia. Y obvio amor, pero ya está ahí! No tienes idea de lo orgulloso y feliz que estoy por ti por todos tus logros a través de tus esfuerzos y disciplina. Te amo cada día más y gracias por ser mi esposa. Los ojos más bellos, inteligentes y hermosos del mundo que te amo con todo mi corazón".

De todo lo que puso Soto, que estaba originalmente escrito en ruso, la lengua materna de Irina y que él trata de aprender para poder hablar con la familia de ella, sus millones de fans y varios medios de comunicación resaltaron la frase "gracias por ser mi esposa", pues con ello comenzaron a afirmar que los protagonistas de Vino El Amor ya habría llegado al altar de manera secreta, después de tres años de haberse comprometido y haber atrasado su boda en más de una ocasión dado al conflicto que se vive entre Rusia y Ucrania.

Gabriel llama esposa a Irina. Instagram @gabrielsoto

Pero ahora, después de una semana entre tantos dimes y diretes al respecto, Soto en una entrevista para Venga la Alegría y otra serie de medios de comunicación, acaba de romper el silencio y afirmar que no se han casado por el momento, explicando que "lo que pasa es que es el traductor al poner 'mi mujer' lo puso como 'mi esposa'", señalando que el lo pasó del español al ruso y así le aparecía, y no se percató que cuando le ponías de ruso a español cambiaba esa palabra, destacando que si se llegan a casar lo gritará a los cuatro vientos.

Por su parte, Baeva bromeó con que el hacerlo secreto implica no decirle a nadie, y por eso no podría hablar de si llegaron o no, agregando que le están dando buenas ideas, haciendo reír a los presentes. Finalmente, Gabriel declaró que está pasando más tiempo con sus hijas y se lo agradece a Geraldine Bazán, que por tantos años hayan podido mantener la cordialidad gracias a las dos pequeñas que tienen en común, negando así que haya distanciamientos, además de dejar en claro que cuando de el sí acepto, sus pequeñas estarán presentes.

Fuente: Tribuna del Yaqui