Tras rumor de divorcio, Victoria Ruffo confirma crisis matrimonial con Omar Fayad

Ciudad de México.- La querida primera actriz Victoria Ruffo decidió por fin hablar acerca de los rumores sobre su supuesto divorcio de Omar Fayad, luego de 22 años de matrimonio y procrear dos hijos en común. Luego de múltiples especulaciones, la tarde de ayer lunes 6 de noviembre la llamada 'Queen de las telenovelas' apareció en el programa La Mesa Caliente y compartió un contundente mensaje.

Como se sabe, fue el periodista Álex Kaffie quien reportó la noticia de la separación del exgobernador del estado de Hidalgo y la protagonista de melodramas de Televisa, aseguran que era información fidedigna pues él ya estaba enterado de que habían comenzado con el trámite legal. Sin embargo, ahora Ruffo decidió aclarar cómo se encuentra en el terreno amoroso y confesó por primera vez que los rumores de divorcio son falsos.

Victoria explicó que como todas las parejas, ella y Omar sí tienen problemas maritales: "No (son verdad los rumores de problemas matrimoniales), tenemos crisis desde que nos casamos", bromeó la actriz con las presentadoras de la emisión de Telemundo. Incluso, la actriz se sinceró y recordó el primer momento en que dudó de su matrimonio con el político: "Te voy a decir una cosa, la noche que nos casamos, cuando yo me despierto lo volteo a ver y le dijo 'Omar ya nos casamos… pero ¿qué hicimos?'", comentó su relato.

Él (me contesta) 'pues casarnos', (le respondo) 'pero ya eres mi esposo', me dice 'sí… ya cállate, ya duérmete', entonces me fui a meter al jacuzzi y yo no daba crédito que me hubiera casado".