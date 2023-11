¿Tu ropa se encogió? Devuélvela a su tamaño original con estos 4 trucos de la abuela

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todos hemos cometido el error de meter una prenda que no debía en la lavadora o elegir el ciclo de lavado equivocado. ¿El resultado? Una prenda de algodón que se ha encogido y ya no te sienta nada bien. ¡Así que lo único que tienes que hacer es venderlo o regalarlo! Pero no te preocupes, existen soluciones para recuperar una prenda encogida. ¡Sigue nuestros consejos para devolverle la vida a tu ropa favorita!

¿Por qué la ropa encoge al lavarla?

Puede resultar difícil rescatar una prenda que ha quedado demasiado pequeña a menos que conozcas los consejos adecuados. Desafortunadamente, el encogimiento se observa a menudo en prendas hechas de materiales naturales como lana, cachemira, angora, algodón, seda, etc. Las fibras sintéticas, menos sensibles a la fricción en el tambor de la máquina, tienden a encogerse menos. Ten en cuenta también que los tejidos naturales tienden a encogerse más cuando se exponen al calor .

1 – Suavizante de lana

Antes de deshacerte de tu suéter de lana encogido, una solución sencilla puede ayudarte a recuperarlo. Simplemente mezcla una botella de suavizante de lana con agua en un recipiente. Luego, sumerge tu suéter en él. Déjalo en remojo durante un día entero. Enjuágalo suavemente y cuélgalo para que se seque, sin escurrirlo. Notarás que tu suéter habrá recuperado su forma inicial. No es necesario tirarlo, ¡así que prueba este consejo antes de eliminarlo de tu vida!

2 – Vinagre blanco

Si te has quedado sin suavizante, no te preocupes, el vinagre blanco es una alternativa muy eficaz. Llena un recipiente con una mezcla de mitad agua y mitad vinagre blanco. Deja tu prenda en remojo en esta mezcla durante unas 12 horas. Luego enjuágalo con agua fría y déjalo secar en una percha, sobre todo si es un jersey de lana. El peso del agua permitirá que la lana se relaje, y podrás recuperar hasta dos tallas.

Los tejidos naturales tienden a encogerse

3 – Lava tu ropa con… champú

Este método rápido y efectivo sólo requiere 30 minutos de tu tiempo. Comienza llenando un recipiente con agua tibia, luego agrega dos cucharadas de acondicionador o champú para bebés. Deja la prenda en remojo durante 30 minutos para relajar las fibras. Luego, escúrrela suavemente y déjala secar en posición horizontal. Y eso es todo.

4 – Dúchate con los jeans puestos

Si tus jeans favoritos se han encogido y quieres recuperarlos, aquí tienes un consejo sorprendente. ¡Toma un baño tibio durante unos quince minutos mientras usas tus jeans! Luego, dedica 30 minutos a hacer movimientos sueltos o sentadillas para ayudar a aflojar el tejido. Luego, dale palmaditas a tus jeans con una toalla y cuélgalos para que se sequen. Ojo, nunca uses secadora.

Fuente: Tribuna