Youtuber construye 100 pozos de agua potable en África; beneficiaría a 500 mil personas

África.- Es el youtuber más famoso del mundo, con más de 200 millones de suscriptores. El sábado, MrBeast publicó un vídeo en el que anunciaba que había construido 100 pozos en África. Un proyecto humanitario que debería ayudar a entre 300 y 500 mil personas en Camerún, Kenia, Somalia, Uganda y Zimbabue.

El vídeo ha superado los 59 millones de visitas en la plataforma de vídeos. En este último, MrBeast recuerda que alrededor de dos mil millones de personas en el mundo no tienen acceso a agua potable limpia y segura . "¡Eso es aproximadamente el 25 por ciento de todo el planeta!", dijo el creador de contenidos.

Pero el YouTuber estadounidense no se quedó ahí. También lanzó una campaña para recolectar donaciones y construir otros pozos. Llamada Agua es Vida, ya ha recaudado más de 314 mil dólares, es decir, más de 5 millones 491 mil 599 pesos mexicanos. A pesar de que el hombre buscaba ayudar, dijo que sabía que iba a ser criticado por esta acción.

Ya sé que me van a boicotear porque presenté un video ayudando a la gente y, para ser 100 por ciento claro, no me importa. Siempre usaré mi canal para ayudar a la gente y tratar de inspirar a mi audiencia a hacer lo mismo", escribió en X (ex-Twitter).