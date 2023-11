A 41 años de la muerte de la hija de Silvia Pinal, filtran desgarrador secreto de Jaime Garza

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La muerte de un hijo siempre resulta ser un evento traumático para los padres en cuestión, hecho que la querida conductora de Mujer, casos de la vida real comprendió bastante bien desde aquella fatídica noche del 25 de octubre de 1982, día en el que su querida hija, Viridiana Alatriste falleció durante un terrible accidente vehicular a la corta edad de 19 años, momento en el que la joven estaba incursionando en la carrera de actuación.

El fallecimiento de Viridiana marcó un antes y después en la dinastía Pinal, hecho que quedó en claro en días recientes, cuando Alejandra Guzmán, hermana menor de Alatriste compartió algunas declaraciones estremecedoras en las que indicó que su hermana no se encontraba a solas el día del accidente, puesto un actor la venía acompañando. La intérprete de Hey Güera mencionó que ésta persona habría abandonado a la histrionista a su suerte luego del impacto.

Dicha versión fue desmentida por Rosita Pelayo, excompañera de Viridiana en el icónico programa juvenil de Televisa, ¡Cachun, Cachun, Ra, Ra! Quien en días recientes sostuvo un encuentro con diversos medios de la prensa y aprovechó no solo para hablar de la muerte de Alatriste, sino para contar el desgarrador secreto que Jaime Garza, pareja sentimental de la joven histrionista se llevó a la tumba. La actriz de La fea más bella contó que, si bien no estuvo con la famosa el día de los acontecimientos, sí se enteró de todo gracias a su amiga Alma Muriel, misma que habría estado el día del incidente.

"Alma Muriel fue la que me contó y me dijo: Mira estábamos ahí, todavía no empezábamos a servirnos una copichuela cuando de repente cambió el carácter y dijo: 'Me voy'. Cuando ella nos invitó a la casa de Jaime (Garza) a la fiestecita", declaró Pelayo.

Viridiana Alatriste falleció a los 19 en un accidente automovilístico

Rosita reveló que Jaime Garza siempre se lamentó por la muerte de Viridiana, sobretodo porque se sentía culpable por no haber podido ayudarla. Y es que, según informa Pelayo, el histrión habría salido varias veces de la reunión en la que se encontraban y habría pasado en diversas ocasiones en el lugar en que su novia se accidentó, pero en ningún momento observó el auto de Viridiana, por lo que no pudo auxiliarla como le habría gustado, hecho que lo marcó hasta el día de su muerte.

"Lo que Jaime (Garza) nunca perdonó, se sentía muy mal, sufría mucho. Yo creo que hasta que se murió lo siguió sufriendo. Es que decía: 'Yo pasé muchas veces por ahí'. Así estuvo como 3 o 4 veces y nunca la vio. Claro porque el coche no la veía, esa es la historia contada por los que estuvieron ahí."

Pero esto no es todo, ya que contradijo las declaraciones de Alejandra Guzmán que se mencionaron al comienzo de esta nota y es que, Rosita Pelayo asegura que la cantante de Yo te esperaba no puede saber a ciencia cierta lo que ocurrió el día en que Viridiana perdió la vida, porque era demasiado joven cuando ocurrió, siendo que tenía alrededor de 14 años, por lo que no tenía permitido ir al tipo de reuniones a las que Alatriste acostumbraba a frecuentar con sus amigos: "Ellos no estaban ahí, todavía no iban a las fiestas de copichuelas, yo sí sé porque me lo contó Jaime Garza y Alma Muriel", sentenció.

