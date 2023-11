Canciones que marcaron el cine: Las 10 bandas sonoras más icónicas de la historia

Comparta este artículo

Ciudad de México. La relación entre la música y el cine ha sido inseparable desde que King Kong aterrorizó Nueva York en 1933, marcando el inicio de una simbiosis que ha continuado a lo largo de los años. Aunque los compositores orquestales como John Williams y Hans Zimmer han dejado huella en la industria cinematográfica, en esta ocasión nos centramos en las bandas sonoras que han sido creadas por bandas de rock, pop y otros géneros, añadiendo un toque distintivo a las películas. Aquí, presentamos una lista de las 10 mejores bandas sonoras en la historia del cine, acompañadas de un extra especial.

10. Sing Street

Dirigida por John Carney y con la colaboración de Bono, Sing Street nos sumerge en la historia de Conor, quien busca impresionar a Raphina, la chica de sus sueños, a través de su banda de música. La banda sonora de esta película es un viaje por éxitos de The Cure, A-ha, Duran Duran, The Clash, The Jam y Motörhead, lo que evoca una sonrisa al recordar cada una de estas canciones.

9. Guardians of the Galaxy

En 2014, Guardians of the Galaxy tomó por sorpresa a todos con su éxito cinematográfico, gran parte gracias a su excepcional banda sonora, el Awesome Mix Vol.1. Este soundtrack está compuesto por canciones alegres y bailables que incluyen éxitos como Hooked on a Feeling,Come And Get Your Love y I Want You Back de los Jackson 5, junto a himnos del rock como Moonage Daydream de David Bowie y Cherry Bomb de The Runaways. Además, temas románticos como Pina Colada Song, Ain’t No Mountain High Enough y Fooled Around And Fell In Love de Elvin Bishop completan esta banda sonora.

8. Cruel Intentions

Conocida en español como Juegos Sexuales, esta película relata las intrigas de tres jóvenes que involucran poder, dinero, difamación, drogas y mucho sexo. La banda sonora incluye éxitos de los noventa como Praise You de Fatboy Slim, Colorblind de Counting Crows, Coffe & TV de Blur y Every You, Every Me de Placebo. Uno de los temas más memorables es Bitter Sweet Symphony de The Verve, que resuena mientras la protagonista, Kathryn Merteuil, enfrenta el juicio por sus acciones.

7. The Virgin Suicides

Basada en la novela homónima de Jeffrey Eugenides, The Virgin Suicides cuenta con un elenco destacado y una banda sonora de ensueño creada por el dúo francés AIR. Esta banda sonora captura a la perfección el miedo, el amor adolescente y la muerte a través de piezas instrumentales que oscilan entre el jazz y el rock experimental. El tema principal, Playground Love, escrito por Gordon Tracks (alias Thomas Mars, vocalista de Phoenix), se destaca como una joya musical.

6. Scott Pilgrim vs. The World

Scott Pilgrim vs. The World es una película donde la esencia gira en torno a las bandas de los personajes. El director Edgar Wright optó por dar un enfoque especial, reclutando a músicos para crear canciones originales en lugar de utilizar éxitos conocidos. Beck y Nigel Godrich compusieron canciones para la banda Sex Bob-Omb, Metric para The Clash at Demonhead, y Broken Social Scene para Crash And The Boys. Además, las chicas de Plumbtree crearon la canción de Scott Pilgrim, inspirándose en el creador del cómic, Brian O'Malley.

5. The Graduate

La película The Graduate se inmortaliza gracias a la icónica canción The Sound of Silence de Simon & Garfunkel. La banda sonora, principalmente compuesta por canciones de este dúo, ha dejado una huella imborrable y cierra uno de los finales más emblemáticos del cine.

4. Only Lovers Left Alive

Jim Jarmusch no solo escribió y dirigió Only Lovers Left Alive sino que también se encargó de crear su banda sonora junto a su banda SQÜRL, colaborando con músicos como Jozef Van Wissem, Madeline Follin y Zola Jesús. Las melodías de esta banda sonora aportan oscuridad, belleza y elegancia a la historia de vampiros rockstars protagonizada por Tilda Swinton y Tom Hiddleston.

3. Kill Bill

En la travesía de venganza de The Bride en Kill Bill, la banda sonora es una pieza clave. La película está acompañada de canciones de diversos géneros, desde la melancólica Bang Bang (My Baby Shot Me Down) de Nancy Sinatra hasta temas bailables como Don't Let Me Be Misunderstood de Santa Esmeralda. La elección de canciones y la producción del soundtrack corrieron a cargo de RZA, miembro de Wu Tang Clan.

2. Dancer In The Dark

Dancer In The Dark es un ejemplo de cómo la banda sonora puede capturar el espíritu de la película. Björk no solo actuó como protagonista, sino que también compuso las canciones desde la perspectiva de su personaje. Este soundtrack, conocido como Selmasongs, narra la trágica historia de una mujer checa con pérdida progresiva de visión.

1. Trainspotting

La banda sonora de Trainspotting ha alcanzado estatus de culto, al igual que la película, gracias a la selección de canciones que la componen. Este soundtrack nos lleva en un recorrido por la música inglesa, desde el rock de los setenta hasta la música electrónica de los noventa. Trainspotting logra un equilibrio perfecto entre las canciones y las escenas de la película, convirtiéndose en una experiencia audiovisual inolvidable.

Un Extra- Romeo + Julieta

Baz Luhrmann reinventó la historia de Romeo y Julieta de William Shakespeare, convirtiéndola en una película que capturó perfectamente la década de los noventa. El soundtrack está repleto de canciones de artistas como Garbage, The Cardigans y Radiohead, que resumen la cultura musical de esa época y se convirtieron en himnos para una generación.

Estas bandas sonoras han sido piezas clave en sus respectivas películas, elevando la experiencia cinematográfica y dejando una impresión duradera en el público. La música y el cine se unen para crear un vínculo único que sigue emocionando, sorprendiendo y conmoviendo a las audiencias en todo el mundo.

Fuente: Tribuna