Cynthia Klitbo tacha de "venenosa" a Laura Zapata; dice que le da lástima y la llama "sapo"

Ciudad de México.- En días pasados los nombres de Cynthia Klitbo, Gaby Spanic, Laura Zapata, Aylín Mujica, Geraldine Bazán, Sarah Mintz y Sabine Moussier tomaron relevancia en las redes sociales y medios de comunicación debido a que se estrenó la segunda temporada del reality Secretos de villanas, que se transmite por Canela.tv, donde los enfrentamientos entre las integrantes han sido muy fuertes.

Sin duda alguna la controversia más sonada fue la que hubo entre Klitbo y Zapata, que inició cuando la media hermana de Thalía se le fue a la yugular al periodista Gustavo Adolfo Infante y su colega actriz lo defendió a capa y espada. Después del encontronazo, Laura contó que cuando fue candidata a secretaria general de la ANDA invitó a Cynthia a ser parte de su equipo. Ella se negó, y después apareció en la planilla de Jesús Ochoa, hecho que a la postre pagaría muy caro, pues Klitbo denunció al mencionado actor por presunto acoso.

No es que esté molesta, pero me di cuenta de la clase de persona que es Cynthia y terminó pagándolo. Ella acusó a Jesús de agresión sexual. De que la espiaba, de que se había sacado el miembro y se lo había puesto en el hombro, un asco. Cynthia casi casi me pidió perdón", dijo.

Luego de esta controversia, este miércoles 8 de noviembre la exesposa de Francisco Gattorno fue captada llegando a las instalaciones de Televisa y cuando la prensa la cuestionó al respecto, ella no se quedó callada y mandó una contundente respuesta contra los señalamientos de Zapata: "Yo no puedo hablar de nadie que no está a mi mismo nivel, perdóname tú lo sabes, y yo soy una libélula, una luciérnaga y la señora es un sapo".

Después, la villana de melodramas como El Privilegio de Amar y Mujer de nadie señaló que los dichos de Laura la tienen sin cuidado: "Lo que diga esa señora verdaderamente ¿qué tiene de importancia?, si me lo dijera Ángeles Mastretta, Sabina Berman, Adela Micha, Azela Robinson, Ofelia Medina, que esas son mis amigas, me preocuparía, pero no voy a dar ni un centímetro ni para mencionar el nombre de ese sapo".

Siguiendo con las declaraciones en contra de la actriz que formó parte del melodrama María Mercedes, Cynthia se burló de su dura situación familiar y es que como se sabe, Laura ha dicho que su madre la abandonó con su abuela y que tiene nula relación con sus medias hermanas: "Yo no tengo tiempo de ponerme a hablar de personas que no están a mi altura, perdón… a mí mi mamá si me quiere, bueno, sí me quiso y mis hermanas me idolatran... a ella no la quiere su familia".

Después, la exnovia de Rey Grupero y Juan Vidal terminó diciendo que sentía lástima por Laura Zapata: "Le tengo una eterna y profunda compasión, porque siempre tiene que estar buscándole veneno a alguien, ¿pues no me acusó casi de mataviejitas?, y nunca me pidió disculpas de la difamación", dijo ante las cámaras de Edén Dorantes, según información recogida por Agencia México.

