"Decepcionado": Jon Voight, padre de Angelina Jolie, arremete contra su hija luego de que apoyara a Palestina

Comparta este artículo

Estados Unidos. – Jon Voight, padre de Angelina Jolie, arremetió contra su hija y dijo estar "decepcionado" de ella por salir en defensa de los palestinos en lugar de los israelíes. "Estoy muy decepcionado de que mi hija, como muchos, no entienda el honor de Dios, las verdades de Dios", comenzó su video de Instagram.

Se trata de destruir la historia de la tierra de Dios, la Tierra Santa, la Tierra de los Judíos. Esta es la justicia para los hijos de Dios de Tierra Santa".

Angelina y Jon

La actriz, quien es exenviada especial de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Angelina señaló a Israel de “bombardear deliberadamente” Gaza, cosa que describió como una “prisión al aire libre”, durante “casi dos décadas”. "Mientras el mundo observa y con el apoyo activo de muchos gobiernos, millones de civiles palestinos -niños, mujeres, familias- están siendo castigados y deshumanizados colectivamente, todo ello mientras se les priva de alimentos, medicinas y ayuda humanitaria en contra del derecho internacional", publicó Jolie por medio de su Instagram.

Por su parte, su padre pidió al ejército israelí que cuide su suelo y a su pueblo. "Esto es la guerra. No va a ser lo que piense la izquierda", continuó en su apasionado discurso. "No puede ser civilizado ahora. Israel fue atacado por un terror inhumano contra bebés, madres, padres y abuelos inocentes". Pero eso no fue todo, pues el actor también llamó “tontos” a todos aquellos que apoyan a los palestinos y les exigió que cuestionaran a Dios sobre la verdad.

"Los que entienden la verdad ven la mentira", compartió. "Estos animales quieren acabar con los judíos, los cristianos. Ven que a los palestinos no se les han descuidado las finanzas". Jon siguió diciendo que los territorios han recibido fuertes inyecciones de dinero que “no compartieron con la gente”.

En cambio, fabricaron armas para su rabia. El pueblo de Israel se preocupa por la gente. Aman y aprecian, algo que estos animales no entienden", dijo. "La justicia prevalecerá".

Hasta ahora Jolie no ha respondido a los dichos de su padre. Otros famosos que apoyan a Israel son Gal Gadot, Natalie Portman, Amy Schumer, Debra Messing y Sarah Silverman.

Fuente: Tribuna