'Exatlón México': ¿Quién gana la Batalla Colosal hoy miércoles 8 de noviembre?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La aventura comenzó en Exatlón México, así que después de que las leyendas eligieran a los miembros de sus equipos, ahora los nuevos deberán acoplarse y tratar de aportar puntos a su causa ya que empieza la competencia con la primera Batalla Colosal de la temporada, la cual se pronostica sea sumamente reñida, pues todos han demostrado tener hambre por el triunfo.

Ahora que ya pudieron ver algunos de los circuitos y probarlos, Antonio Rosique pondrá a prueba a todos los atletas de la séptima edición, quienes buscarán pelear por el premio de 1 millón de pesos que se otorgará a cada rama, tanto femenil como varonil, aunque es evidente que el camino no será nada fácil ya que solo los mejores prevalecerán.

Es importante destacar que aunque este no es uno de los juegos más importantes de la semana, sí representa una gran motivación para los atletas por los grandes premios y experiencias que se ofrecen, los cuales pueden ir desde viajes, fiestas o electrónicos de última generación con los que aseguran no volver a casa con las manos vacías, así que no hay duda que dejarán todo en la arena.

¿Quién gana la Batalla Colosal?

De acuerdo a las imágenes que muestran el avance del capítulo, en esta ocasión Rojos y Azules chocarán en un circuito que cuenta con varios obstáculos que incluyen rastreras, así como tramos de nado en los que al parecer algunos tendrán problemas y terminarán sufriendo algunos percances que podrían afectar su desempeño.

A diferencia de otras ocasiones, por ahora no se dispone de datos oficiales que indiquen cuál de los equipos se alzará el triunfo de la Batalla Colosal. No obstante, existen teorías y resultados circulando en redes sociales como el que emitió la famosa página JL Reality, quien informó que existe una alta posibilidad de que el equipo azul despierte y se lleve su primer triunfo.

El equipo azul tendría su primer triunfo de la temporada | Twitter @ExatlónMx

Sin embargo, es importante destacar que dicha información es ajena a TV Azteca, por lo que te invitamos a comprobar el triunfo de Contendientes siguiendo la transmisión de Exatlón México a las 08:30 de la noche por la señal de Azteca Uno, donde se presentarán otros interesantes duelos y las primeros roces entre algunos miembros de los equipos.

Fuente: Tribuna