Fallece C-Knight tras pasar medio mes hospitalizado; su familia decidió desconectarlo

Washington DC, Estados Unidos.- Durante la mañana de este miércoles, 8 de noviembre, Tribuna te informó sobre el fallecimiento del cantante brasileño Darlyn Morais, cuya muerte ocurrió el pasado 31 de octubre, pero recién fue informada al público en general en la jornada de ayer, día en el que otro famoso músico estaba dando su último respiro, se trata de C-Knight, quien es conocido por ser uno de los integrantes de la afamada banda de los años 90, The Dove Shack.

Arnez Blount, mejor conocido como C-Knight, fue hospitalizado el 18 de octubre a causa de unas complicaciones con su diabetes, el cual derivó en un accidente cerebrovascular que terminó por quitarle la vida. De acuerdo con declaraciones brindadas por el progenitor del artista de 52 años, los médicos hicieron todo lo posible por estabilizarlo, incluso fue dializado, pero esto no logró que mejorara y terminó por sufrir un paro cardiaco.

Pese a que el cantante de Summertime in the LBC, Bonb Drop y East Side Party recibió atención médica rápidamente, la realidad es que no tuvo que ser conectado a un soporte para mantenerlo con vida. Por su parte, su compañero de banda, Bo-Roc, declaró a través de la cuenta de Instagram de Dove Shack que el estado de salud del famoso no era el mejor, por lo que le rogó a sus fans que enviaran sus mejores deseos y oraciones para C-Knight.

"Él es el fundador de Dove Shack y la razón por la que tuve la oportunidad de hacer 'Summertime in the LBC para el mundo así que por favor, por favor envíenle energía positiva y oraciones de curación."

Días después, Bo-Roc se mostró devastado por la muere de su compañero, resaltando que por el momento no brindaría ningún tipo de declaraciones a nadie. De la misma manera que hizo anteriormente, el famoso solicitó oraciones, aunque ésta vez lo hizo para la familia del rapero y de él mismo, puesto se mostró severamente afectado, hecho que reveló a través de su cuenta oficial de la aplicación de la cámara multicolor.

"Esto es como una pesadilla... Te uro que me duele diferente y no quiero hablar con nadie así que por favor déjame estar y reza por nosotros. En mi alma te amo hermano y yo ya no sé qué car... hacer", detalló Bo-Roc.

Parece ser que Bo-Roc es quien más ha sufrido la muerte de su compañero, ya que se trata de quien más ha compartido su dolor a través de redes sociales, señalando a esta experiencia en cuestión como toda una "pesadilla". Y es que, tal y como el mismo cantante detalló en una entrevista antigua, ambos crecieron juntos en el "mismo barrio", por lo que su amistad iba mucho más allá de la banda.

