Irreconocible y divorciada: Tras dejar TV Azteca, actriz de Televisa aparece con trágica noticia

Ciudad de México.- Una querida actriz de telenovelas, quien estuvo 11 años en TV Azteca y que en el pasado fue muy señalada por aparecer irreconocible del rostro, sorprendió a la prensa al reaparecer en un evento público, en el cual contó el infierno que vivió hace algunos días. Se trata de la estrella argentina Ceci Ponce, quien desde el año 2017 realizó su debut en Televisa luego de haber trabajado durante 11 años en la competencia.

La originaria de Buenos Aires, Argentina, estudió actuación en el Cefac de TV Azteca y comenzó su carrera apareciendo en telenovelas como Soñarás, Amor en Custodia, Los Rey y Siempre Tuya Acapulco, sin embargo, al no contar con contrato de exclusividad, pudo mudarse a la televisora de San Ángel para hacer la serie La Piloto. Después estuvo retirada unos años para dedicarse a ser madre, pero volvió al Canal de Las Estrellas para el melodrama Eternamente Amándonos.

Durante la pandemia, Ceci se enfrentó a un duro panorama debido a que atravesó por una crisis matrimonial con su esposo y padre de dos de sus hijos, Fran Covarrubias, que ocasionó que se divorciaran luego de 6 años juntos. En ese mismo tiempo, la actriz estaba lactando y esto provocó que llegara pesar 49 kilos, por lo que su imagen física cambió por completo. Lamentablemente, los internautas fueron muy crueles y aseguraron que estaba "demacrada e irreconocible".

Ceci Ponce durante su juventud

Durante la noche de ayer martes 7 de noviembre, Ponce volvió a brindar declaraciones a medios de comunicación durante un evento público y dejó impactados a todos sus fans. Y es que la guapísima actriz de 41 años declaró que pasó un verdadero infierno a causa del huracán 'Otis' ya que sus hijos y su exesposo quedaron atrapados en Acapulco durante la tormenta: "Francisco se rompió la pata, porque estuvieron en el huracán, estaban allá y salvando a mis hijos, se le rompió un vidrio".

Debido a esta situación, el exesposo de la actriz tuvo que ser llevado al quirófano para una cirugía de tendones, de la cual salió perfecto. Ceci explicó que Fran estaba al cuidado de sus hijos porque ella se encontraba en el Festival de Morelia y que cuando planeaban volver a la ciudad, le llamaron para informarle que no podían tomar carretera por el huracán, el cual creía que sería como cualquier otro: "Fue terrible, cuando veo, dije no quiero ver nada, porque no podía hablar con ellos", explicó Ponce.

La argentina además invitó al público invitó a seguir haciendo donaciones en favor de los afectados y confirmó que 'Otis' fue devastador y una experiencia nada grata para sus hijos: "Fue fuertísimo, yo vi videos de ellos en vivo, ahí sufriendo, lo que se oía, fue una locura lo que vivieron y lo que están viviendo hoy en día", declaró Ceci Ponce.

