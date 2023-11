IVE lleva el K-Pop a México con su nueva gira mundial 'Show What I Have': Fechas y más

Comparta este artículo

Ciudad de México.- IVE, uno de los grupos de K-Pop más populares a nivel internacional, ha anunciado su tan esperada primera gira mundial, Show What I Have, que abarcará 24 fechas en diversas ciudades de todo el mundo. Este emocionante tour está siendo producido por Live Nation y marca un hito en la carrera del grupo, que ha logrado un éxito fenomenal desde su debut en 2021.

La gira Show What I Have dará inicio el 13 de enero del próximo año, con dos actuaciones consecutivas en el ICE BSD CITY HALL 5-6 de Yakarta, Indonesia, y continuará en lugares destacados de todo el mundo, incluyendo Bangkok, Singapur, Los Ángeles, Atlanta, Newark, París, Berlín, Ciudad de México, Hong Kong, y Manila, entre otros. La gira culminará en Sydney, Australia, el 28 de julio en el Qudos Bank Arena.

IVE, compuesto por los talentosos miembros ANYUJIN, GAEUL, REI, JANGWONYOUNG, LIZ y LEESEO, se formó en 2021 y rápidamente ganó reconocimiento internacional con el lanzamiento de su primer sencillo homónimo IVE. Este sencillo y sus temas principales acumularon múltiples premios, lo que llevó a una creciente base de seguidores en todo el mundo.

Este año, el grupo lanzó su primer álbum de larga duración, titulado I've IVE, que logró vender más de 1.1 millones de copias en la primera semana, consolidando aún más su estatus como uno de los grupos de K-Pop más influyentes en la industria musical. La exitosa gira mundial Show What I Have se suma a la lista de logros impresionantes de IVE.

La gira mundial ya ha tenido un inicio triunfal con dos emocionantes conciertos en Seúl el mes pasado, en los que todas las entradas se agotaron, lo que demuestra la increíble demanda y la pasión de los fanáticos por la música de IVE.

IVE ha cosechado numerosos premios y reconocimientos desde su debut en 2021. Su sencillo debut, ELEVEN, ganó 13 premios en programas musicales coreanos, y su segundo sencillo, LOVE DIVE, recibió 10 premios, consolidando a IVE como un Million Seller. En total, IVE ha ganado 37 premios en diversos programas musicales coreanos.

En 2022, IVE recibió el Premio al Mejor Artista Revelación por ELEVEN y el Premio a la Mejor Canción del Año (Gran Premio) por LOVE DIVE en los Melon Music Awards. Además, ganaron el Premio a la Canción del Año (Gran Premio) en los MAMA Awards 2022 y los Asia Artist Awards 2022, junto con el Premio a la Canción Digital del Año (Gran Premio) en la 37ª edición de los Golden Disk Awards y el Premio a la Mejor Canción en la 32ª edición de los Seoul Music Awards.

IVE hizo historia en los Golden Disk Awards al recibir el Premio al Artista Revelación del Año, el Premio a la Canción Digital del Año y el Gran Premio de la División de Canción Digital. Además, Hyun Joo Seo, el productor ejecutivo de IVE y vicepresidente de Starship Entertainment, también fue galardonado con el Premio al Productor en dos galas de premios.

En 2023, el primer álbum completo de IVE, I've IVE, vendió más de 1.1 millones de copias en la primera semana de su lanzamiento, y sus principales canciones, Kitsch y I AM, acumularon 11 premios nacionales en varias listas musicales coreanas. El álbum I'VE MINE ha vendido más de 1.6 millones de copias, convirtiéndose en un Million Seller por tercera vez consecutiva.

La música de IVE ha demostrado ser un éxito tanto en Corea como en el escenario internacional, con canciones como Baddie, Off The Record y Either Way que se han posicionado en los primeros lugares de las listas de éxitos coreanas.

La gira mundial Show What I Have de IVE está programada para llevar la energía y el talento del grupo a escenarios de todo el mundo, y los fanáticos de México podrán disfrutar de su actuación en el Palacio de los Deportes el 23 de junio. La preventa Citibanamex comenzará el miércoles 15 de noviembre a las 11:00 AM, lo que brindará a los fanáticos la oportunidad de asegurar sus entradas para este emocionante evento.

IVE continúa consolidando su estatus como uno de los grupos de K-Pop más destacados en la escena musical global, y su gira mundial promete ser un espectáculo impresionante que cautivará a sus seguidores y atraerá a nuevos admiradores en todo el mundo.

