Jorge Losa revela que desea tener un hijo con Feka Quiroz: "Me ilusiona ser papá"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México fue el reality en que lograron concretar su amor Jorge Losa y María Fernanda Quiroz, quienes tenían un año de conocerse pero no se habían atrevido a dar tan importante paso que ahora podría trascender a una familia según las declaraciones del actor que se sinceró con Shanik Berman.

Fue en una reciente entrevista, donde el famoso 'Albacete' reveló que se encuentra más enamorado que nunca de su pareja, quien sigue involucrada en un pleito legal por la pensión alimentaria de su hijo, razón por la que le cuestionaron si se atrevería a tener hijos con ella, a pesar de en su momento le prohibió a Christian Estrada convivir con su pequeño.

Losa destacó que el tiempo que ha podido convivir con ella se ha dado cuenta que es una gran madre, así que no desea opinar acerca de la experiencia que tuvo con su ex, pues no es algo que lo involucre, pero tiene claro que podría formar una familia con ella, pues está seguro de que haría un excelente trabajo con sus hijos como lo ha hecho con Leonel.

Con base a lo que he visto de ella con su hijo, podría decir que sería la madre de un hijo mío", aseveró.

Por lo anterior, Shanik le indicó que debido a que la actriz ya tiene 37 años debían apresurar sus planes para convertirse en padres, de lo contario posiblemente ya no podrían hacerlo, pero Jorge no quiere tomar las cosas con prisa y prefiere esperar a que las cosas fluyan para que se den de una mejor manera.

Jorge Losa presume que Ferka es una gran mujer; hasta quiere tener hijos con ella | Imagen especial

No me gusta aventurarme y tirarme a la alberca y decir vamos a hacerlo, me gustan las cosas bien y no complicarme la vida. Cuando lo haga será porque puedo darles un gran soporte como a ella como a mi hijo".

El exintegrante del 'Team Cielo' indicó que incluso si Ferka por motivos de edad o cualquier otra cosa no pudiera darle un hijo, aun así le gustaría compartir su vida con ella y aceptaría que no son los planes que el destino tiene para él, aunque ser papá es algo que sí ha soñado: "A mí me haría mucha ilusión ser papá, pero si la vida no me tiene planeado eso vamos a ver".

Finalmente, Jorge Losa admitió que en algún momento han tocado el tema de congelar óvulos por si en algún momento se deciden a tener hijos, pero todavía no se ha empapado del tema ya que por ahora quiere disfrutar al máximo de su noviazgo y quizás más adelante comiencen a tomar acciones para planear su futuro como familia.

Fuente: Tribuna