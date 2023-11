Krisal Silva deja en shock a TV Azteca con fuerte confesión en vivo de 'VLA' y promete esto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa presentadora de TV y muy querida cantante, Kristal Silva, recientemente volvió a dar de que hablar al haber dejado en completo shock a los miles de espectadores y los conductores presentes de TV Azteca, pues en una de las dinámicas en pleno programa en vivo de Venga la Alegría, la también exreina de belleza no dudo en abrir su corazón y ante las cámaras hacer una fuerte confesión sobre su vida personal, de lo que muy poco deja ver de manera pública, haciéndose una promesa.

Como se sabe, dentro del matutino de la empresa del Ajusco, que es actualmente producida por la famosa productora de TV, Maru Silva, tiene varias dinámicas y juegos divertidos al aire, que permite conocer mucho más de la vida de los presentadores, aunque no ahondan en detalles de sus vidas privadas, sí dan pequeños destellos de sentimientos, de vivencias pasadas y presentes que han logrado marcar su vida y que pueden compartir con los miles de espectadores de la emisión, que suele recibir cientos de comentarios sobre sus presentadores.

Una de las dinámicas que más permiten que se conozcan facetas inesperadas o que conmuevan, sobre la vida de los presentadores, tales como la de Silva, que es de las más queridas, o de la famosa exactriz de Televisa y querida presentadora de TV, Luz Elena González, entre otros, es cuando hablan de temas que son del diario o temas psicológicos para dar consejos para una vida más sana y con mejores posibilidades de salud mental, amándose a uno mismo y aprendiendo a dejar atrás esas cosas que se trae arrastrando con sufrimiento.

Fue precisamente lo que sucedió el pasado martes 7 de noviembre, pues cuando un experto se presentó en los foros de la televisora, habló sobre aprender a soltar todas esas cosas que no nos convienen, que nos dañan o que impidan que avancemos, por lo que la exintegrante de Survivor México tomó la palabra y dio un consejo de un patrón en su casa que ella desde siempre se prometió que no iba a caer en él y que aunque respeta que ellos vivieron de esa manera, en su caso no lo ve como una buena manera de vivir y se aleja de ese patrón, y prefiere soltarlo.

Según lo dicho por la exparticipante de Quiero Bailar, al crecer sus abuelos fueron un punto de referencia, pero que también les enseñó que no quería, como el hecho de que su abuelo siempre quería que su abuela estuviera ahí con él en todo momento, que no trabajara y se dedicara al 100 por ciento en la casa, que lo acompañara a todos lados y que no saliera si no iba él, agregando que los ama mucho, pero actualmente es algo que considera que no es un patrón que sea sano para las parejas y por eso lo pone de ejemplo ahora que hablan de soltar.

Fuente: Tribuna del Yaqui