Larisa Mendizábal hunde a Adianez Hernández por infiel y hace confesión sobre Rodrigo Cachero

Ciudad de México.- Hace algunas semanas el nombre de Adianez Hernández se colocó en las tendencias de búsqueda y en todos los titulares de la prensa debido a que se destapó que había sido infiel a su esposo Rodrigo Cachero y lo peor de la situación fue que su amante, ahora novia, era Augusto Bravo, quien a su vez tenía una larga relación sentimental con Larisa Mendizábal, la primera esposa de Cachero.

A pesar de que el escándalo ya se estaba apagando, recientemente Larisa apareció en los medios de comunicación para hablar de este capítulo difícil en su vida y una de las cosas que declaró es que considera que no son suficientes las disculpas públicas que ofreció su colega Adianez por haberse metido con su entonces pareja. En entrevista para el programa Sale el Sol, la actriz consideró que las palabras de la exconcursante de Survivor México no bastan para olvidar el adulterio que cometió.

"Para empezar la palabra disculpas se me hace terrible, es como discúlpame porque te pise, o sea, disculpas para algo tan grande, digo está bien su video, ella hizo lo que sintió, lo que pudo, está bien, acepto las disculpas, pero me parece que empezando por la palabra es como… sobrada", comentó la exactriz de TV Azteca. Asimismo, Mendizábal explicó cómo ha logrado salir adelante tras destaparse el engaño de Augusto con la esposa de Cachero.

Ha sido doloroso lo que pasó, pero bueno, estos meses he estado trabajando en sanar, en estar bien yo, o sea, como enfocada en mí, en lo mejor que pueda yo sacar de esta experiencia fea, para yo estar mejor", explicó.

Crédito: Internet

Asimismo, la actriz de obras de teatro y programas como Lo que callamos las mujeres destacó que su hijo Santi, fruto de su antigua relación con Rodrigo, le ha ayudado a salir adelante ante la controversia. "Me ha sido de un apoyo increíble, es un chavo inteligente, sensible, súper divertido, simpático, entonces agradecidísima de tener ese hijo que de verdad no sé qué hubiera hecho estos meses sin él", explicó ante las cámaras de Imagen TV.

Finalmente, Larisa reveló que su relación con Cachero ha mejorado a raíz de la infidelidad que sufrieron ambos, pero aclaró que desde que se divorciaron, siempre se llevaron muy bien: "Nos hemos visto poco, pero estamos en contacto por Whats, por teléfono, y siempre, como te digo, siempre nos hemos llevado super bien, simplemente como que se retomó esa amistad, Rodrigo ha sido mi amigo toda la vida, la verdad", aseguró Mendizábal.

Fuente: Tribuna y YouTube Imagen Entretenimiento