Larisa Mendizábal revela que Augusto Bravo se vio obligado a confesarle su infidelidad

Ciudad de México.- A casi un mes de que se destapó la separación de Larisa Mendizábal con Augusto Bravo en medio de un gran drama familiar, la actriz decidió romper el silencio y por primera vez ante las cámaras del programa De Primera Mano habló de lo complicado que fue enterarse de la infidelidad de su entonces pareja, en especial por cómo se dieron las cosas.

La famosa conocida por programas como Lo Que Callamos las Mujeres, acudió al vespertino para promocionar su reciente obra de teatro Mariquita, pero como era de esperarse los conductores aprovecharon para preguntarle de su separación que fue una de las más mediáticas del año y que sigue dando de qué hablar.

Larissa indicó que fue algo que la tomó por sorpresa ya que pensaba que su relación se encontraba estable y ahora que ha tenido posibilidad de hablar con Rodrigo Cachero, quien también salió afectado por esta situación, le compartió que tampoco esperaba una traición de esa magnitud, pues a diferencia de lo que se ha dicho, asegura que nunca coincidían con sus respectivas parejas, así que no sabe cómo fue que Augusto conoció a Adianez Hernández.

Augusto Bravo ha estado con las dos mujeres de Rodrigo Cachero | Imagen especial

Fue sorpresivo, doloroso, extraño. En palabras de Rodrigo Cachero me dijo "esto es maquiavélico" esas fueron sus primeras palabras", contó.

En cuanto a cómo fue que se enteró de la noticia, Mendizábal reveló que fue Rodrigo Cachero el que descubrió todo por el teléfono de Adianez Hernández, así que no dudó en llamarle a Augusto para confrontarlo y advertirle que tenía que decir la verdad o él lo difundiría: "Rodrigo le dijo 'si no le dices a Larisa le digo yo' entonces me tuvo que decir", detalló.

Finalmente, la famosa reconoció que ha sido un proceso difícil de asimilar ya que tenía más de 10 años de relación y enterarse que la cambiaron por la esposa de su ex no fue nada fácil, además dice no guardar rencores por lo que sucedió y ahora se encuentra enfocada en retomar su vida a través del trabajo que es lo que le ha servido como refugio para olvidarse de los malos momentos, así como la terapia psicológica.

¿Quién fue la mujer que le arrebató a su pareja?

Extrañamente, se trata de una historia bastante enredosa ya que Larisa Mendizábal fue esposa de Rodrigo Cachero, con quien procreó un hijo y tras su divorcio ambos retomaron su vida, ella con Augusto Bravo y él se casó con Adianez Hernández, con quien el actor tuvo otro dos hijos, pero después de más de 10 años de sus respectivos romances fueron traicionados por sus parejas que decidieron involucrarse, razón por la que la opinión pública se escandalizó.

Fuente: Tribuna