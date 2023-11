"Tengo todo grabado": Sergio Mayer se harta de GB5; amenaza de exponer sus sucios secretos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el famoso cantante y reconocido actor de melodramas, Sergio Mayer, se encuentra en el centro del escándalo, debido a que finalmente ha llegado a su punto de quiebre y expresó que ya está hartó de GB5 y los ataques que han lanzado en su contra desde hace un par de meses, por lo que de manera muy contundente les lanzó una fuerte amenaza, en la cual les dijo que iba a exponer sus sucios secretos si lo seguían metiendo en polémicas con cosas del pasado, afirmando que tiene "todo grabado" de aquella época.

Como se sabe, desde que Charly López, Paty Manterola y el resto de lo que antes era conocido como Garibaldi, decidieron reunirse sin la presencia de Mayer y convertirse en GB5, no han parado de señalar que el famoso histrión no fue solicitado debido a que simplemente le interesa nada más que el dinero y se han cansado de sus abusos, acusándolo de haberles hecho muchos fraudes cuando eran equipo, además de que aparentemente los tendría demandados por los derechos del nombre del grupo y por eso tuvieron que cambiarlo.

Ante este hecho, Mayer en todo momento ha negado que tenga desacuerdos con sus compañeros, que en realidad les tiene mucho aprecio, lo que ellos siguen desmintiendo y hablando pestes de él, por lo que cuando en el evento de su libro fue cuestionado por la prensa con respecto al tema, el actor de La Fea Más Bella con evidente molestia expresó que eran unos malagradecidos, especialmente Charly y Víctor, afirmando que deberían aprender lo que es la gratitud, declarando que: "hay más de un nombre y un grupo, de un dinero, hay cosas que no se pueden contar y ellos saben a lo que me refiero, y la gratitud no deben de perderse, de las demás no me sorprende ni me interesa".

Cuando le señalaron sobre que solamente una persona ha tratado de defenderlo y recordar cosas buenas que hizo, el exintegrante de La Casa de los Famosos México, señaló de manera sumamente contundente que: "La próxima vez que yo escuche un comentario hacía mi persona de lo que pasó, voy a sacar todos los videos que tengo, acuerdénse que en ese tiempo yo estaba grabando mi reality y tengo todo grabado, todo, lo que dijeron, como lo dijeron, quién lo dijo, quién entró, quién dijo que sí quería, quién habló mal de quién".

Finalmente, se aferró al hecho de que tiene muchas pruebas que lo respaldan y que los hundirían si salen a la luz: "Se les olvida que yo voy dos pasos por delante. Si he sido prudente y he mantenido las cosas. Salió en mi reality solo lo que decidimos que saliera, pero tengo todo, entonces que ya sigan adelante, qué sigan con su camino, y si siguen con sus comentarios y ya que lo dejen", afirmando que todos firmaron acuerdos para grabar ese material, por lo que puede sacarlos si él desea sin meterse en problemas legales, así que les aconsejó una vez más que se dediquen a trabajar.

