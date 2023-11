¡Acuerdo Histórico! SAG-AFTRA pone fin a la huelga de 118 días con protecciones contra la IA

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Después de 118 largos días de huelga, el Sindicato de Actores de Cine y Televisión (SAG-AFTRA) ha llegado a un acuerdo tentativo con la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP), marcando un hito en la historia laboral de Hollywood.

Este contrato de tres años finalmente permite que la industria del entretenimiento vuelva a la normalidad en tan solo tres semanas, ya que los actores se unen a sus colegas guionistas que ya lograron un acuerdo en septiembre. La huelga del SAG terminará oficialmente a las 12:01 a.m. PT del 9 de noviembre.

El acuerdo, calificado como "histórico," garantiza aumentos significativos en los salarios y bonificaciones para los actores. Sin embargo, uno de los puntos clave de esta victoria para el sindicato es la protección contra la Inteligencia Artificial (IA). Los jefes de estudio finalmente ofrecieron garantías sustanciales para abordar esta preocupación después de intensas negociaciones con SAG-AFTRA.

Este acuerdo representa un respiro para la industria del entretenimiento, que ha enfrentado pérdidas masivas debido a la huelga que se gestó desde mayo y que inicialmente involucró a la Alianza de Guionistas de América (WGA). La unión de SAG-AFTRA a la huelga en julio, por motivos similares de mejores salarios, condiciones laborales y protecciones contra la IA, dejó a los principales estudios con importantes pérdidas

Crédito: Internet

La economía del sur de California sufrió con una pérdida de más de$6.5 mil millones de dólares y 45 mil empleos en la industria del entretenimiento. Sin embargo, estos sacrificios han allanado el camino hacia un futuro más prometedor para toda la industria del entretenimiento.

A pesar de este acuerdo histórico, Hollywood aún enfrenta desafíos laborales pendientes. Los trabajadores de efectos visuales de Walt Disney Pictures y Marvel finalmente se han sindicalizado, un logro que podría mejorar las condiciones laborales, salarios y beneficios en una industria que a menudo ha sido subestimada.

Además, SAG-AFTRA ha autorizado una posible huelga en la industria de los videojuegos, específicamente para los roles de actuación de voz en los juegos. Aunque la autorización no garantiza una huelga, representa una ventaja adicional en caso de que las principales empresas de videojuegos, como Activision Productions, Electronic Arts Productions, Take 2 Productions e Insomniac Games, no ofrezcan acuerdos justos.

Fuente: Tribuna