AMLO envía mensaje a Luis Miguel tras donación millonaria para reconstrucción de Acapulco

Ciudad de México.- El huracán 'Otis', el cual golpeó la costa de Guerrero el pasado miércoles 25 de octubre, destruyó casi por completo el Puerto de Acapulco, una de las zonas turísticas más importantes de la República Mexicana, y de gran afecto para miles de celebridades. Entre estos está en llamado 'Sol de México', Luis Miguel, quien decidió hacer una millonaria donación para la reconstrucción.

El cantante Luis Miguel, quien vivió gran parte de su vida en Acapulco, Guerrero, hizo una donación de 10 millones de pesos para la construcción de viviendas en esa zona. En esta acción, participa el banco Banorte, institución que se sumó con otros 10 millones de pesos. Ante esto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) le envió un mensaje al cantante de Cuando Calienta el Sol.

AMLO reconoció donación millonaria de Luis Miguel. Foto: Internet

Asimismo, dijo que toda ayuda para reconstruir el Puerto y Coyuca de Benítez es bien recibida por el Gobierno de Mexico, de Guerrero y los damnificados. Puso de ejemplo a Juan Antonio Hernández Venegas, propietario del Hotel Princess.

Lo que les hablaba yo, de Juan Antonio Hernández, que organiza, él tiene una cancha, un estadio para el tenis, están ellos haciendo su promoción y que pidió ese apoyo de que no se fuese a ver mal, decir que es un deporte elitista y que ahora no está Acapulco para eso. No, Acapulco tiene que regresar a la normalidad y todos podemos ayudar, todos están ayudando", agregó AMLO en la 'mañanera' efectuada en Palacio Nacional.