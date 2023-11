¿Cabello grasoso? Ponle fin con este ingrediente económico que ya tienes en tu cocina

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Debido a la producción excesiva de sebo, el cabello se vuelve graso, pierde volumen y resulta difícil de peinar. Por tanto, necesitan varios champús a la semana, lo que es perjudicial para el cuero cabelludo. Para combatir este problema, un ingrediente sorprendente parece tener la solución mágica: la maicena. Este ingrediente, que se encuentra en todas las cocinas, tiene la capacidad de reducir la cantidad de sebo en el cabello al absorberlo y ofrece otros beneficios que te revelamos en este artículo.

El cabello graso es el resultado de la sobreproducción de una sustancia aceitosa llamada sebo por parte de las glándulas sebáceas. Este problema puede deberse a diferentes factores, como el estrés, las fluctuaciones hormonales, la mala higiene o la genética. Para remediar esto, la mayoría de personas recurren al champú diario o frecuente, que puede irritar el cuero cabelludo y debilitar el cabello.

Los beneficios de la maicena para el cabello graso

La maicena es un elemento esencial en diversas recetas de cocina. Pero este ingrediente se extiende al cabello. Gracias a su versatilidad y capacidad de absorción, es una solución natural y económica para espaciar los champús y eliminar el exceso de sebo. Descubramos los diferentes beneficios de la harina de maíz.

Controla el exceso de sebo

Al aplicar maicena en el cuero cabelludo, actúa como una esponja y absorbe los aceites de las raíces del cabello para mantenerlo fresco. Dicho esto, este ingrediente sustituye al champú seco, sin irritar el cuero cabelludo.

Contra la picazón del cuero cabelludo

El cabello graso suele ir acompañado de picazón. Así, la harina de maíz ofrece alivio al eliminar aceites y residuos que dan ganas de rascarse.

Integra la maicena en tu rutina capilar para evitar el exceso de grasa en el cabello

Protección contra el encrespamiento

La maicena también puede resultar sorprendente en la lucha contra el frizz. Actúa como barrera y protege el cabello de enredos en días húmedos .

Natural y sin elementos irritantes

A diferencia de los champús comerciales que suelen ser irritantes, la maicena es un ingrediente 100% natural que no supone ningún peligro para la salud del cabello ni del cuero cabelludo.

¿Cómo aplicar maicena?

Puedes introducir la maicena en tu rutina capilar muy fácilmente si padeces de cabello graso. De hecho, la aplicación de este mágico ingrediente se realiza en dos pasos muy sencillos. Simplemente espolvorea una pequeña cantidad de maicena en el cuero cabelludo y masajea suavemente. Si quieres conseguir un poco más de volumen, no dudes en mezclarlo con tu acondicionador.

Ten en cuenta que la maicena no es adecuada para todo tipo de cabello. Se recomienda encarecidamente no utilizarlo en cabellos secos o encrespados.

Fuente: Tribuna