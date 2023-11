¿Christian Nodal engañó a Cazzu? Aseguran que el cantante se habría besado con fan

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras haber debutado como papá, de la pequeña Inti, Christian Nodal se encuentra en medio de la polémica ya que una mujer llamada Ivette Saldívar, utilizó su cuenta de TikTok para revelar que tuvo un romance fugaz con un famoso, de quien no quiso ahondar en grandes detalles pero en redes sociales aseguran que podría tratarse del intérprete de Botella tras Botella.

La tiktoker subió un video en el que contó a sus seguidores acerca de su encuentro con un famoso cantante, aunque prefirió omitir su nombre, pues dice que ya tiene familia, aunque habría rechazado tener algo más con él debido a que le recuerda a su hermano por su parecido físico, lo cual hizo que de inmediato fueran a buscar que artista que cumplía con las características que dio la joven.

Influencer Ivette Saldívar destapa que tuvo aventura con famoso | Imagen especial

Ivette narró que fue en un antro de Aguascalientes donde se encontró al famoso y ahí le habría dicho que tiene lindos ojos, acto seguido la llevó a un after. Al final se despidieron con un beso 'de piquito', pero luego él la siguió buscando a través de mensajes con el fin de tener un reencuentro, sin embargo, ella destacó que no le atrae porque además de que le recuerda a su hermano, ya tiene una familia.

Este cantante habría insistido en salir con ella a través de mensajes, pero según cuenta únicamente le contestó una vez ya que no quiere ser la responsable de destruir una familia: "Es que se parece a mi hermano, por eso no me puedo fijar en él, aparte el vato es casado y la esposa acaba de ser mamá, los hombres son bien cabro… a veces, yo no quiero ser funada por la sociedad por separar familias", contó en su video.

El hermano de la tiktoker que supuestamente se parece a Christian Nodal | Imagen especial

A pesar que nunca mencionó el nombre del famoso dio una serie de características que coinciden con la situación actual de Christian Nodal, quien no ha dado declaraciones sobre esta controversia y se ha dedicado a demostrar que se encuentra más enamorado que nunca y feliz junto a Cazzu con quien se ha dejado ver muy romántico en algunos eventos públicos.

No obstante, cabe mencionar que otro al que también lo involucraron en esta polémica es a Eduin Caz, pues también acaba de convertirse en papá, aunque la mayoría coincide en que Nodal es más parecido al hermano de esa chica que se ha viralizado con sus declaraciones, aunque ya la acusan de intentar querer ganar fama sin tener pruebas.

