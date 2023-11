Frank Ocean desvela un avance de su nueva canción y deja a sus fanáticos en la expectativa

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Frank Ocean, el enigmático músico y compositor, sorprendió a sus seguidores al compartir un fragmento de su próxima canción a través de sus historias de Instagram. El video de un minuto dejó a los fanáticos emocionados con su emotiva melodía y su característico estilo.

La última vez que Frank Ocean lanzó un sencillo fue en el lejano 2020, cuando debutó con dos canciones, Dear April y Cayendo. Desde entonces, ha dejado entrever nueva música en varias ocasiones a través de su programa de radio, Blonded Radio en Apple Music 1. Sin embargo, ninguna de estas canciones ha sido lanzada de manera oficial.

Su álbum más reciente, Blonde, se remonta a 2016, y desde entonces, sus seguidores han estado ansiosos por conocer su próximo proyecto. A pesar de las insinuaciones y promesas de nuevos álbumes, Frank Ocean ha mantenido a sus seguidores en vilo sin dar una fecha de lanzamiento concreta.

A principios de este año, Frank Ocean encabezó el famoso festival Coachella, marcando su primera actuación en vivo desde 2017. Su set, que fue descrito por Rolling Stone como "a veces emotivo y a veces desconcertante", sufrió un retraso de más de una hora. Esto llevó a preocupaciones entre los fanáticos de que el músico no se presentaría, recordando que en el pasado ha cancelado numerosas apariciones y giras.

Durante su actuación en Coachella, Frank Ocean también tomó un momento para rendir homenaje a la música de Aaliyah interpretando una versión de At Your Best (You Are Love). Sin embargo, su actuación se vio interrumpida cuando abandonó el escenario después de esta interpretación.

Cabe recordar que Frank Ocean originalmente estaba programado para co-encabezar el festival de Coachella en 2020 junto a Rage Against the Machine y Travis Scott. Sin embargo, debido a la pandemia de Covid-19, el festival se reprogramó para la primavera de 2022. Ocean, desafortunadamente, no pudo cumplir con las nuevas fechas, y Blink-182 lo reemplazó para cerrar el festival en el escenario principal en el segundo fin de semana. Esta noticia devastó a muchos fanáticos que esperaban su actuación.

Más tarde se supo que la actuación de Frank Ocean en Coachella enfrentó problemas de producción y retrasos de último minuto. Además, se reveló que el cantante sufrió dos fracturas en la pierna izquierda en los días previos al espectáculo debido a un incidente en bicicleta. Esta lesión llevó a cambios inesperados en la producción del concierto y, finalmente, a la cancelación de su participación en el segundo fin de semana del festival.

Fuente: Tribuna