Grettell Valdez y José Ron levantan sospechas de romance en Televisa; estas serían las pruebas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Corría el año 2010, cuando Televisa estrenó Cuando Me Enamoro, novela en la que trabajaron José Ron y Grettell Valdés; ambos interpretaban a los terceros en discordia en la relación de los protagonistas y aunque en aquel momento parecía que esto eran lo único que tenían en común, la realidad es que casi 13 años después, los medios se han vuelto locos con el surgimiento de un chismecito que los vincularía como la nueva pareja del espectáculo.

¡Así como lo lees! Y es que además de ser famosos y atractivos, José Ron y Grettell Valdés tienen en común una tormentosa vida amorosa. Por un lado, la actriz de Rebelde y Camaleones sufrió una dura separación con Patricio Borghetti, de la que nació su hijo, Santino; por el otro, hace varios meses tuvo que divorciarse del empresario Leo Clerc, quien actualmente se encuentra preso en Suiza por delito de fraude. En tanto, José Ron recién terminó con un joven Argentina.

Si bien, parecía que el amor estaba lejos de sonreírles, la realidad es que esto no parece ser así, ya que, como dice el dicho, 'siempre hay un roto para un descocido' y parece ser que en el caso de Valdez y Ron, esto no fue la excepción. Resulta ser que durante la noche del pasado miércoles, 8 de noviembre, la especialista en la farándula, Jacqueline Martínez, mejor conocida como 'Chamonic', reveló que ambos famosos estarían disfrutando de una "relación sentimental".

Destapan que Grettell Valdez y José Ron tendrían una relación

Créditos: Instagram @grettellv

Las pruebas del supuesto romance radicarían en que en las últimas semanas, José Ron y Grettell Valdez se dejaron ver juntos muy seguido, siendo que su última cita la habrían tenido en la Fórmula 1, donde se les vio disfrutar de una rica tarde juntos y hasta se tomaron algunas fotografías con los corredores. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de la farándula, hasta el momento todo queda en especulación, puesto ninguno de los histriones ha hecho alguna declaración al respecto.

"José Ron y Grettell Valdez tienen una relación sentimental ósea que hay algo entre ellos, que se les ha visto juntos varias veces la última vez que se vieron públicamente fue en la Fórmula 1. La última novia que él (Ron) tuvo fue una chava Argentina, ella lo dejó porque él no la quería que trabajara, según me cuentan", expresó 'Chamonic'.

Confirman que Grettell Valdez y José Ron tienen una relación

Créditos: Instagram @chamonic3

Cabe señalar que los fans de la mencionada periodista no se mostraron muy entusiasmados con el hecho de que Grettell y José hayan emprendido una relación, puesto consideran que el actor no es un buen prospecto para ella, ya que, éste suele cambiar rápidamente a sus parejas. Por otro lado, Grettell fue acusada por algunas por, supuestamente, siempre buscar a una pareja y es que, algunas personas de Internet consideran que la actriz no sabe estar sola.

Fuentes: Tribuna