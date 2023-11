Gustavo Adolfo Infante desconoce a Wendy Guevara: "No significa nada para mí"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico conductor de Imagen Televisión, Gustavo Adolfo Infante al parecer no tiene interés de limar asperezas y tener algún trato con Wendy Guevara, con quien ha protagonizado una guerra de declaraciones luego de su triunfo en La Casa de los Famosos México, pues en su momento indicó que se le subió la fama al no negar entrevistas y mantiene en duda que su popularidad dure.

Ahora, el periodista desarrolló un nuevo capítulo acerca de esta rivalidad, pues en un evento en el que se le cuestionó acerca de la controversia que causó al hablar mal de la líder de 'Las Perdidas', Infante negó conocerla y es que si bien de manera personal no han tenido ningún encuentro, la fama de la influencer es tal que incluso en sus programas la ha llegado a mencionar, pero nuevamente demerita su trabajo al señalar que no es una artista.

No la conozco ni tampoco es mi interés el conocerla. Yo hablo de artistas y ella pues creo que no es artista", respondió.

Pero eso no fue todo, pues con la intención de que no vuelvan a cuestionarle nada de ella, añadió: "No la sigo, no significa nada para mí", lo cual ha generado molestia entre los fanáticos de la originaria de León, Guanajuato, respaldando lo que ella en su momento dijo al señalar que gracias a ella muchos medios tienen contenido y destacan que no soportó que le rechazara una entrevista.

Wendy Guevara también ha lanzado fuertes declaraciones contra Gustavo Adolfo Infante | Imagen especial

Gustavo Adolfo Infante habla de la polémica de Addis Tuñón

En esa misma entrevista con Ernesto Buitrón, el conductor estelar del programa De Primera Mano habló de la polémica en la que se vio envuelta su compañera Addis Tuñón, quien afirmó que que Maribel Guardia se encontraba al borde del divorcio sin comprobar la información que resultó ser falsa, así que tuvo que disculparse de manera pública y algunas personas creen que Infante y sus compañeros no la apoyaron.

Addis es mi amiga, mi compañera, yo la invité a trabajar a mi programa, entonces ¿cómo la voy a dejar morir sola? Pero nada más vamos dejando claro la responsabilidades de cada quién, esa fue Addis", dijo.

El autonombrado 'Rey de las Exclusivas' indicó que ni él ni la producción le dio la espalda, pero el error lo había cometido ella y por eso tuvo que asumir las consecuencias, pues no tuvo el cuidado de corroborar que la información que le dieron fuera correcta, pero considera que después de esto le quedará clara la lección a su compañera.

Fuente: Tribuna