Horóscopo de Mhoni Vidente para HOY jueves 9 de noviembre 2023: La suerte de tu signo

Ciudad de México.- "¿Cuál será mi fortuna este día previo al inicio del fin de semana?", Mhoni Vidente, quien es la astróloga y tarotista más consultada por los famosos en México y América Latina responde a tu pregunta en el horóscopo de hoy, jueves 9 de noviembre del 2023. Aquí encontrarás los mensajes del Universo en temas de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡Pero recuerda que tú eres el dueño de tu destino!

Mhoni Vidente comparte el horóscopo de hoy jueves 9 de noviembre del 2023, según tu signo zodiacal

Aries

En asuntos de dinero, querido Aries, recibirá un pago muy especial, el cual le servirá para liquidar deudas pendientes. Es importante que pase más tiempo con sus seres queridos, en especial los que tienen problemas financieros.

Tauro

Este jueves 9 de noviembre del 2023 recibirás una mala noticia por parte de tu familiar más querido; aunque te haga promesas, no te confíes, recuerda que las acciones valen más que las palabras. En temas legales, tendrá suerte.

Géminis

El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy señala que podría tener conflictos en el trabajo, debido a que ha hablado de más con gente no conoce y en la que no debería confiar. Sobre su relación amorosa actual, quizá necesite tiempo a solas.

Cáncer

Este jueves 9 de noviembre es un día estupendo para disfrutarlo con su pareja; si no tienen fiestas, pase tiempo con él a solas. Si tiene ahorros, sígalos guardando, y verá que le irá muy bien en el futuro; podrá pagar un viaje.

Leo

La ayuda de un experto resolverá sus dudas económicas, querido Leo; eso sí, debe ser más estricto con lo que comparte con sus parejas y familia. No olvide que el comienzo en cualquier trabajo es complejo, pero bueno.

Virgo

El horóscopo de hoy, escrito por Mhoni Vidente, le recomienda que mejore su dieta; incluya alimentos cuya base sean vitaminas y minerales. Hacer más ejercicio será útil. Trate de pasar más tiempo con su familia.

Libra

Los progresos en la nueva relación son lentos, pero firmes; no desespere si las cosas no están saliendo como desea, querido Libra. Puede vivir con menos de lo que tiene y ser feliz; la avaricia es mala para el alma.

Escorpio

El trabajo no está floreciente, tenga paciencia pero no deje de intentar ni de dar lo mejor; eso dice Mhoni Vidente en el horóscopo de hou. Está pletórico de salud y energía, aproveche y haga algo nuevo.

Sagitario

Quizá su pareja no reaccione como usted espera a los problemas, y eso es válido; no significa que no lo ame con la misma intensidad. Demasiadas trajetas de crédito, vaya saldando deudas y busque su calma.

Capricornio

Si desea ascender en su trabajo, luche por ello; ha tenido buena comunicación con sus jefes y ellos desean verlo progresar, querido Capricornio. Vigile las posturas mientras hace sus labores domésticas, se puede lastimar.

Acuario

Quizá está cansado para disfrutar del amor, pasará esa crisis que lo pone muy tenso. Excelentes resultados con el dinero, pues un familiar le dará efectivo extra. Le conviene ampliar sus conocimientos laborales.

Piscis

Medite las propuestas de trabajo y no se precipite a cambiar; ese es el mensaje del horóscopo de Mhoni Vidente. Su salud cuenta con una buena protección de los astros; aproveche lo que pasa.

Fuente: Tribuna