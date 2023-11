Jawy Méndez confronta a los 'Azules' y pone un alto a Macky González en 'Exatlón México'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El más nuevo elemento del Exatlón México, conocido por sus diversas participaciones en realitys shows y escándalos en el mundo de la farándula, Jawy Méndez, recientemente no le quedó de otra que tener que enfrentarse a los 'Azules' después de que estos descubrieran una conversación que tuvo con el equipo rival, los 'Rojos', además de que no tuvo reparos en ponerle un alto a la reconocida leyenda de la competencia deportiva, Macky González, tras su contundente ataque delante de todos sus compañeros.

Como se sabe, como parte de las nuevas reglas en el Exatlón, llegaron a las playas de República Dominicana los 'Negros', los cuales competían entre ellos para ganarse un lugar en cualquiera de los dos equipos, por lo que cuando finalmente se integraron, la llamada 'Amazona', quiso poner las cartas sobre la mesa, por lo que expresó que: "Tienen que saber a qué equipo están llegando. También me gustaría saber si ustedes querían estar en este equipo o qué expectativas tienen", especialmente a Jawy, al cual le señaló: "No te voy a mentir, llegaste un poco prepotente y ningún equipo te quería. Empezaste con un tema de que Paulette es mi bro y todo".

Ante este hecho, el exprometido de Manelyk González quiso poner un alto a lo que estaba pasando, declarando que él estaba hablando con los que fueron 'Negros', pero que había llegado a la competencia con la mentalidad de que sea cuál fuera su camiseta la iba a tener bien puesta. Poco después de esto, en la cabina que conecta con los 'Rojos' habló con Paulette Gallardo y el resto del equipo: "Ahí les va un chisme, no había pensado cuando yo estaba diciendo cosas, y yo no sabía que los veteranos nos estaban viendo. De las cosas que yo estaba diciendo de que 'no Paulette les va a ganar pero los va a destrozar'", confesando así que hubo un problema.

Por este motivo es que el ganador de El Hotel VIP, expresó que tenía una solución muy efectiva para evitarse más de estos problemas con los elementos de su equipo, por lo que les dijo a sus colegas: "Los quiero mucho, pero no les voy a volver a nunca", a lo que entre risas le respondieron: "chin... tu madre", a lo que este agregó: "acostúmbrense, esta es la última vez que les hablo y voy a desenterrar uno jitomates que hay que cenar", despidiéndose de todos entre risas, que le expresaron que los quería mucho, pero hasta ahí llegaban.

Finalmente, la excelebridad de Televisa, que dejó en shock a todos al haber aparecido en TV Azteca, cuando las cámaras se enfocaron a él y lo entrevistaron directamente con lo que estaba pasando, este expresó que: "Claramente voy a callar bocas y voy a cambiar la mentalidad que tienen de Jawy, ese Jawy que conocen ya se quedó atrás", haciendo referencia a lo que se conoce de él cuando era parte de Acapulco Shore y su mala fama cuando salió de este con temas de fiesta y no tomarse nada en serio.

Fuente: Tribuna del Yaqui