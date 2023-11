Kimberly 'La Más Preciosa' revela fecha de su boda, costo de la transmisión y más detalles

Ciudad de México.- Kimberly 'La Más Preciosa' ya supero la crisis de pareja que sufrió hace unos meses con su prometido Óscar Barajas, así que decidieron retomar sus planes y en cuestión de semanas estarán llegando al altar en una de las bodas más despampanantes del año, pues la influencer advirtió que en su exclusiva lista de invitados destacan muchas celebridades.

Sin embargo, la integrante del clan de 'Las Perdidas' no ha estado alejada de la polémica, pues además de que algunos no le auguran futuro a su relación ya que consideran a su pareja un amante de la fama, causó escándalo al revelar que desea transmitir en vivo todo su evento y que cobraría a sus fans 1 mil 500 pesos por el material, lo cual provocó que se le fueran encima recordándole que gracias a la gente goza de popularidad.

En este sentido, la originaria de Guanajuato decidió aprovechar las cámaras de Eden Dorantes para aclarar que esto fue una broma, aunque si piensa cobrar a quienes deseen tener todos los detalles de su boda, aunque el costo será accesible de entre 100 y 200 pesos para que la mayoría pueda compartir su felicidad y asegura que podrán ver desde que la maquillan, la ceremonia, hasta que termine la recepción.

La gente que critica y juzga sin saber cómo siempre lo han hecho, no lo voy a hacer, porque sé que no tienen para pagar, reconozco que vivo de la gente, es mentira que voy a cobrar 1 mil 500, lo dije de broma y quiere compartir mi felicidad con toda la gente que no podrá asistir".