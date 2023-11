'La Isla 2023': Maite Olalde se defiende de los que la acusan de ganar con trampa el reality

Ciudad de México.- El programa de TV Azteca, La Isla Desafío en Turquía cerró temporada hace casi una semana con el triunfo de Maite Olalde, aunque gran parte de la audiencia quedó inconforme con el resultado y la han acusado de haber ganado con trampa, así que decidió romper el silencio para defenderse.

Y es que los que vieron el desenlace del show recordarán que Andrés Tejeda llevaba una ventaja considerable ante ella y parecía que iba a coronarse, pero en la última estación en la que debía liberar un cubo se atoró y ella le dio alcance al punto de que terminó derrotándolo, pero acusaron a la producción de favoritismo, pues alegan que el rompecabezas que armó primero el capitán de los Desconocidos tuvo que ser destruido para que ella no tuviera ventaja y se limitara a copiar.

Fue en una reciente transmisión en vivo, donde un usuario tachó de tramposa a Maite, así que aclaró que antes de que arrancaran el juego les mostraron a os dos cómo se hacía cada parte de los circuitos para que no hubiera dudas ni quejas, así que asegura que no hubo ninguna ventaja para ella, así que pide incluso que le pregunten a su compañero para que verifiquen que todo fue legal.

En general en toda La Isla no hubo trampa y todo se trabajaba con mucha justicia, en mi final veo que comentan mucho lo del rompecabezas, pero era el mismo que no enseñaron a todos en la explicación individual, lo habíamos visto y ya sabía cómo era, entonces no hubo trampa", comentó.