Laura Zapata se le va a la yugular a Cynthia Klitbo tras sus ataques: "No me interesa"

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa cantante y reconocido actriz de melodramas, Laura Zapata, está dando de que hablar por su tan imponente y conocido carácter, por el cual, cuando se le mencionó sobre los ataques en su contra por parte de la reconocida y muy querida actriz de novelas, Cynthia Klitbo, esta reafirmó su postura sobre sus fuertes declaraciones, señalando que no le importaba nada lo que pudiera opinar sobre ella.

Como se sabe, después de que Zapata llegó al famoso reality show, Secretos de Villanas 2, no dudo en mencionar este altercado público que tuvo al lado de Gustavo Adolfo Infante, tachándolo de ser un "patas de molcajete" y que era un ser humano de lo más ruin, destrozándolo sin piedad alguna, al lado de la actriz Gaby Spanic, a lo cual no Klitbo no estuvo de acuerdo, debido a que señaló que el periodista era un gran amigo que siempre la apoyó en momentos clave de su vida, dando inicio a una guerra de dimes y diretes con Laura que la tachó de no ser solidaria con las mujeres.

Y aunque esto parecía que iba a terminar con esto, la realidad es que fue solo el comienzo, puesto que Zapata en su cuenta de X la llamó "drogadicta", así que cuando la prensa se topó con la actriz de Teresa y le cuestionaron sobre su pelea, ella simplemente expresó: "Yo no tengo tiempo de ponerme a hablar de personas que no están a mi altura, perdón… a mí mi mamá si me quiere, bueno, sí me quiso y mis hermanas me idolatran... a ella no la quiere ni su familia", agregando que: "Le tengo una eterna y profunda compasión, porque siempre tiene que estar buscándole veneno a alguien".

Ahora, cuando reporteros de Sale el Sol interceptaron en un evento público y le cuestionaron con respecto a este tema, la villana de novelas como María Mercedes declaró que: "El otro día, que quería ver qué pasaba en el chat de Secretos de Villanas, en el WhatsApp, me eliminó, ahí cuando se la encuentren le preguntan", tras esto señaló que lo que estaba pasando era una "ampula de ellos, solamente dije lo que está en los medios", haciendo referencia a cuando la tachó de ser una drogadicta y de alcohólica, dejando en shock a todos.

Finalmente, cuando se le cuestionó que pensaba con este problema, Zapata afirmó que a ella en realidad era un tema que: "a mi me vale mi amor, yo voy a hacer dinero", haciendo referencia que no le interesa si la exnovia del Rey Grupero habla mal de ella, si regresa a la nueva temporada o no, destacando que ella va a trabajar y a hacer lo suyo, le parezca a quién le parezca y a quién no. Pero antes de marcharse no pudo dejar limpia a Laura Bozzo, pues cuando las compararon como las 'Reinas de los Reality', Zapata declaró que "hasta en los perros hay raza".

Fuente: Tribuna del Yaqui