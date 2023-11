Llanto en Televisa: Tras dura enfermedad, dan trágica noticia de Eric del Castillo en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El querido primer actor, Eric del Castillo, de nueva cuenta está dando mucho de qué hablar debido a que durante su más reciente aparición en el programa Hoy hizo una terrible confesión sobre su salud. Como se recordará, desde hace un par de años se ha mencionado que el intérprete de 89 años estaría sufriendo algo parecido a la demencia senil, ya que ha dejado de reconocer a seres queridos como su propia hija Kate del Castillo.

Además hace algunas semanas el periodista Michelle Rubalcava reportó que don Eric ya estaba siendo sometido a un tratamiento con el fin de reforzar su memoria, y señaló que tanto la exesposa de Luis García como su hija mayor, Verónica del Castillo, lo estaban costeando: "Es con una terapeuta muy fregona para darle terapia cognitiva y motriz para prevenir este tipo de cosas", expresó el conductor en Venga la Alegría.

Luego de tantos rumores, este jueves 9 de noviembre el intérprete de melodramas como Alondra, Mundo de juguete, El Maleficio, Mujeres engañadas, Amigas y Rivales, Niña amada mía, Que te perdone Dios y Mi marido tiene familia apareció en el programa Hoy confesando porqué sigue activo en el medio pese a que le falta poco para llegar a los 90 años y a esa edad, muchos colegas se retiran debido a sus problemas de salud.

Don Eric se confesó y recordó que la única enfermedad que él padece es relacionada a la vista, pues enfrenta un padecimiento incurable y hereditario: "A pesar del problema que tengo visual, no puedo leer, pero me aprendo las cosas oyéndolas, además me apoyo de la maravilla del apuntador electrónico, además entender tu personaje, ese es un don, saber interpretar", dijo el querido actor nacido en Celaya, Guanajuato.

En cuanto al tratamiento que podría usar para revertir el daño macular, Del Castillo compartió que lo único que puede tomar son vitaminas pero aclaró que nunca dejará de ver: "No hay más que detenerla a base de vitaminas, pero nunca me voy a quedar ciego, veo las nubes, los árboles, a ti, pero cuando trato de enfocar (no veo), es una pequeña lesión en la mácula", expresó el también histrión de cine y teatro.

