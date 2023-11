Luto en Televisa: Daniela Parra despide a ser querido con conmovedor mensaje

Ciudad de México.- El programa Hoy se vuelve a vestir de luto, ahora es Daniela Parra, quien atraviesa la pérdida de un ser querido y desde sus redes sociales compartió la desafortunada noticia que la tiene consternada, así que no dudó en compartir con sus seguidores un emotivo mensaje de despedida para uno de sus amigos más cercanos, así que sus seguidores como compañeros del matutino le desearon pronta resignación.

Fue a través de su cuenta de Instagram, donde la hija de Héctor Parra anunció el día de ayer 8 de noviembre falleció su amigo 'Rob', aunque como no se trataba de alguien público no ofreció más detalles del lamentable deceso del joven, pero desahogó su pena al escribir unas palabras con las que deja en evidencia el gran cariño que tenía hacía él y lo difícil que será superar su ausencia.

Mi Rob… me dejas un hueco en el corazón, me enseñas que la vida es fugaz y que nuestro tiempo en la tierra tiene que dejar huella, así como tú lo hiciste. Me cuesta creer aún en tu partida, pero ten por seguro que te llevo en mi corazón para siempre. Nos quedaron pendientes muchas pláticas y juntas para hacer de esta una sociedad mejor. Te prometo amigo, que seguiré con nuestros planes. Nos volveremos a ver. Vuela alto mi Rob", escribió.