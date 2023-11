Magaly Chávez anuncia demanda contra Alfredo Adame: "Tiene que pagar"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal como lo había anunciado desde hace algunos meses, Magaly Chávez quiere hacer pagar a Alfredo Adame por todas las difamaciones que le ha hecho desde que terminaron su fugaz romance, así que ya se decidió a levantar una demanda en su contra y asegura que en los próximos días tendrán que verse las caras en los juzgados, pues de esta forma quiere ponerle un alto y cerrarle la boca.

Aunque en su momento él aseguraba que había encontrado a la "mujer perfecta", mientras que a pesar de las advertencias que le hicieron a la influencer ella dijo estar con un "hombre caballeroso", ahora no queda nada de aquel polémico amor que dio mucho de qué hablar, desde su marcada diferencia de edad y los rumores que surgieron a su alrededor como que todo lo habrían planeado para ganar publicidad.

La exintegrante de Enamorándonos habló en exclusiva con Shanik Berman, a quien le dejó en claro que no piensa perdonar a su ex y ni aunque fuera el último hombre regresaría con él, pues asegura que le dejó pura cosas negativas y disgustos: "Primero muerta, ni aunque estuviera debajo de la tierra, jamás lo haría. Aunque fuera el último hombre en la tierra, buscaría una mujer, me vuelvo lesbiana antes que estar con él", aseveró.

Magaly Chávez no quiere saber nada de Alfredo Adame | Imagen especial

Magaly recordó que el actor la difamó al decir que es una chica trans, uno de los motivos por los que emprenderá acciones legales. Además, recuerda que no es a la única que ha querido ofender con comentarios homofóbicos y transfóbicos, así que piensa hacerlo por todas aquellas a las que ha agredido verbalmente pero que no han tenido el valor de denunciarlo: "El señor tiene que pagar todo lo que ha hecho, lo estoy haciendo por todas las mujeres que ha agredido y denigrado", comentó.

La modelo no quiso ahondar en detalles acerca de la demanda, pues no quiere entorpecer el proceso que ya inició bajo la asesoría de sus abogados, pero advierte que será bajo la vía penal y civil, pues no quiere seguir pasando por alto todo lo que dice acerca de ella, pues aunque tiene más de un año que se separaron no deja de mencionarla, así que le recomienda pensar antes de hablar.

Para finalizar, Magaly Chávez indicó que su intención no es obtener dinero por este proceso, pues asegura que no tiene para pagar, pero sí espera que pise la cárcel o que lo manden a un psiquiátrico, pues insiste en que no está bien de facultades mentales y a causa de ello tendría sus arranques explosivos que lo han llevado a protagonizar penosos momentos como sus peleas callejeras.

Fuente: Tribuna