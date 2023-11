Maribel Guardia comparte emotiva fotografía de Julián Figueroa a 7 meses de muerte

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Mariel Guardia conmovió a sus millones de seguidores de Instagram con una fotografía en la que aparece abrazando a su hijo Julián Figueroa, quien este día cumple siete meses de su partida, lo cual evidentemente la pone nostálgica ya que sabe que no volverá a verlo y que les faltaron muchas cosas por compartir juntos, pues se fue a sus escasos 27 años a causa de un infarto agudo al miocardio.

Desde aquel 9 de abril, la famosa actriz no ha dejado de recordar a su único hijo, quien fue producto de su relación con Joan Sebastián, aunque reconoce que son tiempos difíciles y es consciente de que es una pérdida de la que no podrá sanar por completo, pero a pesar de ello ha decidido retomar su vida para no dejarse caer ante la tristeza, pues sabe que es lo que Julián le habría pedido.

La costarricense desde muy temprano dejó una publicación con un desgarrador mensaje en el que describe su gran amor, así como lo mucho que le hace falta, así que algunas de sus colegas se solidarizaron con el doloroso momento que enfrenta, así que le dejaron mensajes de apoyo tanto fanáticos como personalidades como Andrea Legarreta, Julio Camejo, Latin Lover, Violeta Isfel, entre otros.

Papito yo no sabía que estaba destinada a ser tu mamá, le doy gracias a Dios por darme el inmenso regalo de tenerte junto a mí por 27 años, pero como te extraño, cada día duele más. Cómo quisiera abrazarte, comerte a besos y darte la bendición como lo hacía todos los días, pero Dios es tan bueno que tengo la suerte de tener mil recuerdos tuyos que llenan que llenan de alegría mi alma", escribió.

Maribel Guardia recuerda a Julián Figueroa en su aniversario luctuoso | Instagram @maribelguardia

Pero eso no es todo, prosiguió con una petición: "De todas maneras sería genial si por lo menos una vez al mes bajaras a darme un beso y a contarme lo maravilloso que es estar cerquita de Dios. Te amaré eternamente hijo de mi corazón, sé que tu luz ilumina y protege el camino de esta familia que suspira por ti. Timbres postales de amor al cielo".

Como si no fuera suficiente el dolor por el que está atravesando, Maribel Guardia ha tenido que lidiar en los últimos días con el escándalo, pues a pesar de que siempre ha tratado de mantenerse alejada de la polémica, la mamá de su nuera se ha dedicado a incomodarla con hirientes mensajes, además de que fue la encargada de inventar su presunta separación de Marco Chacón, pero a pesar de todo se ha comportado como la dama que es y se ha limitado a hacer caso omiso a lo que puedan decir.

Fuente: Tribuna