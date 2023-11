Mhoni Vidente revela que Maribel Guardia sí se divorcia: "Paso algo turbio con su nuera"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Maribel Guardia se volvió tema de conversación hace unos días, luego de que se comenzara a difundir la noticia de que enfrenta una supuesta crisis matrimonial con Marco Chacón, con quien se casó hace más de una década y que fue una figura paterna para su hijo Julián Figueroa, por lo que causó shock la posibilidad de su ruptura.

Sin embargo, Addis Tuñón que fue la que cometió la indiscreción de dar esa información sin corroborarla, misma que después tuvo que negar y disculparse, porque la consuegra de la actriz habría sido la que lo había inventado para afectarla. Ahora se vuelve a poner sobre la mesa esta situación y es Mhoni Vidente la que afirma que el divorcio es inminente en su caso.

La famosa pitonisa habló de la situación que enfrenta la costarricense que ha tenido un mal año, así que a través de su espacio con El Heraldo, comentó que por más que quiera ocultar lo que pasa en su relación todo se habría desgastado por el hecho de que ella decidió tener en su casa a su nuera y otros familiares que habrían afectado su intimidad.

Mhoni Vidente lanza predicciones a Maribel Guardia | Imagen especial

Si creo que hubo algo turbio entre la nuera y el esposo de Maribel Guardia", afirmó Mhoni Vidente.

De este modo, la también astrologa dejó entrever que Marco Chacón le habría sido infiel con Imelda Garza Tuñón, lo cual sería sumamente perturbador, pero Maribel se ha encargado de tratar de mostrar que todo va en orden con su familia y hace unos días subió a Instagram una fotografía besando a su marido para callar rumores, asegurando que lo que tienen es amor del bueno, pero Mhoni ha sembrado dudas entre lo que realmente podría suceder.

Maribel Guardia presume que su relación se mantiene intacta | Instagram @maribelguardia

En medio de todo el escándalo que se ha generado, algunos internautas han recordado una imagen de las vacaciones familiares que realizaron hace unas semanas a Disney, donde tundieron a Imelda y al esposo de Maribel por la pose tan cercana que protagonizaron, razón por la que comenzaron algunos usuarios a sospechar que podría haber algo turbio entre ellos.

Esta es la imagen por la recibió críticas la nuera de Maribel | Instagram @maribelguardia

Algo que también destacó Mhoni Vidente es que a pesar de la belleza que posee Maribel Guardia, le habría tocado la desfortuna de enfrentarse a la infidelidad de sus parejas, desde Joan Sebastián hasta la actual, por lo que no se explica cuál es el motivo que la ha puesto en esta situación. No obstante, cabe recalcar que esta es únicamente la predicción y suposiciones de la pitonisa, dado que hasta ahora no han salido pruebas que demuestren que su esposo la engaño.

Fuente: Tribuna