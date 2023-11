Nicky Chávez revela la verdad de la llamada al 911 por su hermano Julio César Chávez Jr.

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Julio César Chávez Jr. ha sido tema de conversación en los últimos días, pues a inicios de la semana circuló la noticia de que había tenido una fuerte recaída y que por una sobredosis de pastillas había sido internado de emergencia en un psiquiátrico de Estados Unidos, gracias a que su esposa alertó al 911 de su condición.

Sin embargo, el pugilista de 37 años reapareció para desmentir esa información y señaló que se encuentra bien, así como que prepara su regreso al boxeo, lo cual dejó tranquilos a sus fanáticos, pero ahora es su hermana la que revela la verdad y confirma que sí hubo una llamada de emergencia el pasado 24 de octubre por la preocupación que les causó el Jr.

Fue en una entrevista exclusiva para La Mesa Caliente, donde la exintegrante de La Casa de los Famosos abrió su corazón y comenzó por reiterar que su consanguíneo no está internado como se afirmó, únicamente habrían perdido comunicación con él por varias horas y debido a los problemas que ha tenido de adicción decidieron alertar a las autoridades para asegurarse de que se encontraba bien.

Hace tres semanas mi cuñada estuvo muy preocupada por él, porque no contestaba el teléfono y como hay el antecedente de que mi hermano consume pastillas para bajar de peso, entonces ya saben que el protocolo de Estados Unidos es luego luego y fueron los policías por él", contó Nicky.

Julio habría sido localizado y trasladado al Ministerio Público, donde según su hermana le tomaron sus signos vitales, le hicieron preguntas y en cuanto vieron que todo estaba bien lo regresaron a casa, por lo que no se encontraba en estado inconveniente, ni tampoco lo internaron ya que únicamente habría desaparecido.

La más joven de la dinastía Chávez reconoce que es dura la batalla y la constante preocupación que viven por la salud del boxeador, pero no han bajado la guardia para apoyarlo en todo lo posible, así que aprovechó las cámaras de Telemundo para pedirle a la gente que sea empática con la situación que enfrentan y no se burlen ni difundan noticias falsas.

No queremos que siga desgastando sus años de vida con esta maldita enfermedad".

Finalmente, respecto a los deseos que ha mostrado su hermano por regresar al deporte, Nicky indicó que es algo que no le gustaría mucho, pero de cualquier modo respalda sus decisiones ya que sabe que es algo que lo hace feliz: "Yo no quisiera que ninguno de mis hermanos se volviera a subir al ring, porque sufro mucho. Es una gran ilusión que tiene él y un recuerdo de cuando estaba en su mejor momento, es algo que lo ilusiona y tiene el apoyo de todos nosotros, quizás ya no algo profesional pero para pasar el rato".

Fuente: Tribuna