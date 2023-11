Romina Marcos hace impactante confesión en Televisa sobre pelea de Niurka y Emilio Osorio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz y joven bailarina, Romina Marcos, recientemente se topó con la prensa de Televisa a la salida de uno de los eventos de la comunidad LGBTQ+, la cual señaló que se sentía parte de ella y que se sentía como en su hogar, pero, cuando le cuestionaron sobre los temas familiares, como la intensa pelea que tienen su madre, la reconocida y muy polémica vedette de origen cubano, Niurka Marcos, y el joven cantante y actor, Emilio Osorio.

Como se sabe, hace un par de semanas que Marcos en una entrevista con Venga la Alegría afirmó que se encuentra peleada con su hijo dado a que este se portó "muy igualado, como si hablara con un amigo" y le faltó al respeto como madre, por lo que expresó: "Dejaste de ser esa persona que todos presumimos que es madura e inteligente ¿o te sobrestimamos? o ¿te hemos hecho tanto y tan seguro que ya te la creíste? Te estás enfrentando cuerpo a cuerpo con tu madre, esta es una guerra de poder, pues muy sencillo... estás bloqueado, para que acompañes a tu papá".

Pero, desde ese momento, muchas celebridades han salido a pronunciarse, afirmando que son madre e hijo, que esos asuntos de familia no debían meterse, mientras que el exesposo de Niurka y padre de Emilio, Juan Osorio, al hablar del tema desmintió a la actriz, declarando que: "Yo creo que no hay ningún distanciamiento porque con Emilio sigue el mismo trato, la misma armonía. Yo creo que es un momento que se vivió, pero no hay ningún tema al respecto. Emilio está muy contento, tiene gran comunicación con su familia, con sus hermanos, con su madre".

Y ahora, durante un evento nocturno, cuando la exparticipante de MasterChef Celebrity se detuvo a hablar ante la prensa, los reporteros le cuestionaron con respecto a este problema familiar que tanto ha dado de que hablar, a lo que ella respondió con honestidad que eran cosas que sucedían y que no tenían porque escandalizarse o sorprenderse tanto, pues aunque han crecido bajo la mira de las cámaras por tenerla madre que tienen, en realidad eran una familia normal como cualquiera y que a veces habían peleas, pero que al final de cuentas eran familia y se amaban por sobre todas las cosas.

Ante este hecho, declaró que el verdadero problema es que Emilio ya estaba creciendo y haciendo su camino de manera independiente, lo que evidentemente le costaba trabajo asimilarlo a la actriz de La Fea Más Bella, pues era el último retoño que le quedaba y que de seguro estaba sintiéndose como que la abandonaba, pero que al final el amor iba a salir a flote y todo quedaría en el olvido, especialmente por las fechas tan importantes que se venían, como cumpleaños, la boda del hijo mayor y también la Navidad y Año Nuevo.

