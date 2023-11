Se volvió mujer: Tras fracaso en Televisa, actor vuelve a 'Hoy' y desprecia a TV Azteca

Ciudad de México.- Un controversial conductor mexicano, quien en 2022 regresó a Televisa luego de varios años en la competencia, sorprendió a todo el público debido a que la mañana de este miércoles 8 de noviembre apareció en el programa Hoy luego de que se destapara que estaba intentando regresar a las filas de TV Azteca. Se trata de Adal Ramones, quien supuestamente planeaba volver al Ajusco para conducir la próxima temporada de La Academia.

El sujeto originario de Monterrey, Nuevo León, construyó una prominente carrera en la televisora de San Ángel conduciendo programas como Otro Rollo, Cantando por un sueño y Bailando por un sueño, además de una participación especial en el melodrama Amor Real. Sin embargo, tras quedarse sin exclusividad Adal buscó suerte en el Canal Azteca Uno, donde realizó programas como La Academia y Don't! No lo hagas.

Aunque en la actualidad el también productor ya estaba trabajando en Televisa, recientemente surgió el rumor de que volvería al Ajusco para 2024: "Me enteré por ahí, que él ha buscado a Ana Vega de talentos de Azteca, porque él se enteró que en 2024 regresa 'La Academia'... Al parecer ahí hay como un coqueteo mutuo", dijo Gabo Cuevas en días pasados. Sin embargo, estos rumores serían totalmente falsos.

Y es que la mañana de este miércoles, el regiomontano de 61 años volvió a aparecer en el programa Hoy a través de una entrevista en la que habló sobre distintas cuestiones como que su casa en Acapulco quedó devastada tras el paso del huracán 'Otis' y también aprovechó para responder a las críticas que recibió por tener otro hijo cuando ya es un hombre de la tercera edad.

Pero además de que reapareció en el Canal de Las Estrellas, horas más tarde Adal confesó que no está buscando regresar a TV Azteca y los rechazó con un contundente mensaje. El conductor fue invitado al programa de Javier Poza en la radio y a su salida, reporteros de Grupo Fórmula le preguntaron si volvería al Ajusco pronto pero él explicó que desde la temporada pasada de La Academia él prefirió declinar la oferta del canal:

Me propusieron esta última 'Academia' y por varias razones no acepté, les deseé todo el éxito pero no quise aceptar ciertos términos que había en el contrato".