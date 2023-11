Tania Vázquez rompe el silencio y confiesa a Televisa si José Manuel Figueroa la violentó

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y muy querida actriz de melodramas, Tania Vázquez, recientemente en uno de los eventos públicos de la presentación de marcas mexicanas, se detuvo ante los medios de comunicación y una entrevista a reporteros de Televisa, con los cuales no tuvo reparos al momento de sincerarse por completo y romper el silencio con respecto a su tan conocida relación sentimental con el cantante del regional mexicano, José Manuel Figueroa, revelando de una vez por todas si es verdad que él llegó a violentarla cuando eran novios.

Como se recordará, durante uno de los episodios del reality show de famosas, Las Indomables, la reconocida actriz y exreina de belleza, Alicia Machado, reveló que cuando era pareja del cantante del regional mexicano, este le dio le dio tremenda paliza que la dejó "rota" y "traumatizada", señalando que fue simplemente por una escena de celos, declarando que él de la nada: "Se voltea y me da una cachetada, pero de la nada. Me quedo en shock. Se viene encima de mi y me comienza a dar patadas. No pude gritar, fue muy traumático. Tenía moretones por todos lados".

Tras este hecho, el hijo de Joan Sebastián decidió no quedarse callado y alzar la voz para defenderse, afirmando que eran puras mentiras y simplemente lo estaba mencionando para generar rating a su reality, declarando que: "Yo creo que ella tiene los recuerdos muy errados o equivocados o mezclados, si mal no recuerdo yo... veo que habla de testigos, de gente que estuvo presente, si tiene los testigos debe de denunciar, si va a hacer un frente para la mujer violentada, que no lo haga aprovechado o queriendo vender un reality show, que lo haga en forma, que lo haga bajo las leyes y con las leyes".

Ahora, fue el turno de Tania una vez más de hablar al respecto, pues cuando la prensa del programa Hoy y otros medios de comunicación se les acercó, ella no tuvo reparos en responder a todas y cada una de sus dudas, como el hecho de que ella jamás fue violentada, ni física, emocional o verbalmente por parte del cantante antes mencionado, que por su parte no podía señalarlo o acusarlo de cosas que no pasaron en su relación, afirmando que era solidaria con aquellas que pudieran sufrir violencia, pero que no era su caso.

Finalmente, cuando tocaron el tema de los celos, ella fue muy contundente que por lo menos en su relación no hubo escenitas ni ataques de ese estilo, que hubo mucha confianza por parte de ambos, aclarando que ella solamente puede hablar desde su experiencia y que ella jamás dio un motivo para que el hermano del difunto Julián Figueroa pudiera sentirse inseguro al estar en una relación con ella, concluyendo el tema con la afirmación de que por su parte no puede quejarse de José Manuel y no iba a señalarlo por ello.

